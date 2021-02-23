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即市新聞

23/02/2021 09:37

《異動股》快手（１０２４）急插逾７％，昨日收市後納入國指科指

　　《經濟通通訊社２３日專訊》快手（０１０２４）急跌７﹒２５％，報３５０﹒４元，盤中
低見３５０元，跌穿十天平均線（３７７﹒６４０元）。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅
１５﹒５７％。該股成交約５８５萬股，涉資２１﹒８１億元。
　　快手於昨日（２２日）收市後把快手納入恆生綜合指數、國指、恆生科指等多項指數，意味
著港股通北水有望在半年後透過港股通途徑買入快手。
　　現時，恆生指數報３０１９４，跌１２５點或跌０﹒４２％，主板成交２４５﹒１４億元。
國企指數報１１７９３，跌９９點或跌０﹒８４％。恆生科技指數報９６６７，跌３０９點或跌
３﹒１０％。
　　即月期指新報３０１５７，升８０點，低水３７點。即月國指期貨報１１７９３，跌１９點
，低水１點。即月科指期貨新報９６７０，跌２２７點，低水３２點。
　　上證綜合指數報３６３０，跌１１點或跌０﹒３３％，成交４９７﹒８１億元人民幣。
　　深證成份指數報１５１８８，跌１４８點或跌０﹒９７％，成交５５３﹒７９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手　　（０１０２４）　　３５０﹒４元　　　跌７﹒２５％
　　心通醫療（０２１６０）　　　１８﹒２元　　　跌３﹒７０％
　　貝康醫療（０２１７０）　　　２８﹒６元　　　跌５﹒３０％
　　諾輝　　（０６６０６）　　　７８﹒８元　　　跌０﹒１９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｌ）

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