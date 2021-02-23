《異動股》快手（１０２４）急插逾７％，昨日收市後納入國指科指

《經濟通通訊社２３日專訊》快手（０１０２４）急跌７﹒２５％，報３５０﹒４元，盤中

低見３５０元，跌穿十天平均線（３７７﹒６４０元）。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅

１５﹒５７％。該股成交約５８５萬股，涉資２１﹒８１億元。

快手於昨日（２２日）收市後把快手納入恆生綜合指數、國指、恆生科指等多項指數，意味

著港股通北水有望在半年後透過港股通途徑買入快手。

現時，恆生指數報３０１９４，跌１２５點或跌０﹒４２％，主板成交２４５﹒１４億元。

國企指數報１１７９３，跌９９點或跌０﹒８４％。恆生科技指數報９６６７，跌３０９點或跌

３﹒１０％。

即月期指新報３０１５７，升８０點，低水３７點。即月國指期貨報１１７９３，跌１９點

，低水１點。即月科指期貨新報９６７０，跌２２７點，低水３２點。

上證綜合指數報３６３０，跌１１點或跌０﹒３３％，成交４９７﹒８１億元人民幣。

深證成份指數報１５１８８，跌１４８點或跌０﹒９７％，成交５５３﹒７９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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快手 （０１０２４） ３５０﹒４元 跌７﹒２５％

心通醫療（０２１６０） １８﹒２元 跌３﹒７０％

貝康醫療（０２１７０） ２８﹒６元 跌５﹒３０％

諾輝 （０６６０６） ７８﹒８元 跌０﹒１９％

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（ｐｌ）

