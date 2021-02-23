【兩會在即】全國兩會下周如期召開，專家料今年不設ＧＤＰ目標

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》十三屆全國人大四次會議將如期３月５日

在北京召開，全國政協十三屆四次會議３月４日召開。內地專家們普遍認為，疫情因素及中國正

弱化唯ＧＤＰ至上，今年或許會參照去年做法不設ＧＤＰ增長目標，而是通過就業、物價等其它

綜合指標的設定，以實現「六穩」「六保」的經濟社會目標。積極財政政策下的赤字率或會收縮

在３﹒５％左右，財政支出的有效性更需提升。

全國政協經濟委員會副主任劉世錦在最近一篇文章中提到，「由於疫情衝擊，２０２０年中

國沒有提出具體的ＧＤＰ增長目標。下一步建議採取就業指標打頭、ＧＤＰ收尾的增長指標體系

。」此外，還可以採取若干體現新發展理念的全局性指標，包括居民人均收入、物價水平、宏觀

槓桿率、全要素生產率、單位ＧＤＰ碳排放強度等。ＧＤＰ指標還是要看的，但應該是預期性、

結果性、後置性的。如果前述指標處在正常或好的區間，ＧＤＰ增速就是適當的。



＊不少省份將今年經濟增長目標設定在６％以上＊



學界近幾年一直呼籲中國應取消ＧＤＰ目標的設定，但梳理各地召開的兩會後發布的數據看

，不少省份將今年的經濟增長目標設定在６％以上。北京、上海、廣東、遼寧等地將２０２１年

經濟增長目標設置在６％以上。此外，湖南把ＧＤＰ增速設置在７％以上，雲南設置在８％以上

，西藏為９％，湖北、海南今年經濟增長目標則設定在１０％以上。

國家信息中心的一位專家稱，中央可以不設全國的ＧＤＰ增幅，但地方不能不設，一方面是

地方經濟工作習慣了指標性考核並圍繞這一指標來確定其它的經濟社會發展目標，另一方面這也

是對地方政府工作考核的量化指標，短期內估計很難取消。

去年內地ＧＤＰ同比增長２﹒３％，是全球主要經濟體中唯一實現正增長的國家。２０２０

年赤字率設定目標是３﹒６％以上。

