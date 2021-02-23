【債務風險】國資委：將召開防範地方國企債券違約風險專題會議

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》國資委主任郝鵬表示，國資委對地方國企

債券違約問題高度重視，前期專門約談了部分省級國資委，對穩妥化解地方國企債券違約問題提

出了明確要求。近期還將聯合人民銀行、中證監專門召開防範地方國企債券違約風險專題會議進

行工作部署。

他強調，市場經濟是信用經濟、法治經濟，發債企業及其股東、金融機構、中介機構等各類

市場主體都必須嚴守法律法規和市場規則。企業要加強風險防範，提高經營水平。投資者也要提

高風險意識，深入了解發債人的實際經營情況，理性作出決策，這樣才能整體上有效防範債務風

險發生。



＊地方政府化解債務風險取得積極成效＊



國資委秘書長、新聞發言人彭華崗表示，個別地方國企發生債務違約，既有疫情沖擊、市場

波動的外部原因，也有企業自身盲目做大、管理不善等內部因素，是多重因素疊加的結果。對這

個問題持幾個觀點：第一，通過風險出清實現優勝劣汰是資本市場的正常運行機制，有利於促進

金融市場的長期健康發展。第二，雖然近期國企債券違約比例有所上升，但仍低於市場平均水平

，違約風險總體可控。第三，任何欺詐發行、虛假披露、惡意逃廢債等違法違規行為都應該受到

嚴厲打擊，投資者合法權益必須得到保護。第四，政府落實好監管責任，發債企業履行好主體責

任，投資機構切實提高風險資產的定價能力，才能夠共同維護好金融生態和信用環境。

近期，在國務院金融委的領導下和相關部門指導下，地方黨委政府切實採取有力措施化解債

務風險，已經取得積極成效。

彭華崗並表示，中央企業的債務風險總體可控在控。多年來，國資委始終把防風險作為企業

經營發展的一條底線，逐步建立了一套行之有效的監管制度和工作體系。近年來中央企業沒有發

生過一起債券違約。在去年形勢那麼嚴峻、困難那麼多的情況下，中央企業仍然圓滿完成了國務

院部署的「三年資產負債率下降兩個百分點」的目標任務，平均負債率降到６４﹒５％，應該說

這是一個比較健康安全的水平。



＊制定加強地方國有企業債務風險管控工作的指導意見＊



彭華崗指出，下一步，將繼續督促指導企業加強債務風險的防控，具體來說要把握好「三個

結合」，也就是「點面結合、長短結合、防禁結合」，關鍵是突出一個「嚴」字。「點面結合」

，就是面上嚴控企業負債率，分行業確定負債率的警戒線、管控線，一企一策確定負債率的年度

目標，保持整體債務水平的穩健可控。點上嚴管高風險企業，對於負債率過高、流動性緊張的企

業納入重點管控名單，實施特別監管；推動高負債子企業回歸正常負債水平。

「長短結合」就是長期抓資金安全，嚴禁企業超越財務承受能力盲目舉債投資，強化集團資

金集中管理，嚴控非主業投資預算；短期防債券違約，對企業債券佔帶息負債比例，短期債券佔

全部債券比例實施分類管理。

對於地方國有企業，他表示，將會同人民銀行、中證監共同建立國有企業債券風險預測預警

工作機制。近期，正在研究制定加強地方國有企業債務風險管控工作的指導意見，指導督促地方

國資委精準識別高風險企業，加強資產負債率分類管控和資金投向管理，做好債券發行全生命周

期管理，按照市場化、法治化、國際化原則妥善處置風險，切實維護好地方金融生態和金融穩定

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