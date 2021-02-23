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23/02/2021 09:49

【移動大會】世界移動大會今起舉辦，報告指中國５Ｇ連接料超８億

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》２０２１世界移動大會（ＭＷＣ）今日至
２５日在上海舉辦。活動主辦方全球移動通信系統協會（ＧＳＭＡ）發布《２０２１中國移動經
濟發展報告》顯示，隨著５Ｇ的快速普及，中國已成５Ｇ應用的全球領導者之一。去年中國５Ｇ
連接數超過２億，佔全球５Ｇ連接數的８７％，２０２５年中國５Ｇ連接數有望達到８﹒２２億
；運營商２０２０－２０２５年運營商資本支出或達２１００億美元，其中９０％用於５Ｇ建設
與發展。
　　《報告》指，隨著愈來愈多的消費者轉向５Ｇ服務，２０２０年中國４Ｇ滲透率首次出現下
滑，未來幾年將保持下降之勢，到２０２５年４Ｇ將佔中國總連接數的５３％，而５Ｇ則佔
４７％。
　　《報告》又指，到２０２０年底中國有１２﹒２億人訂閱移動服務，佔全國人口的８３％。
相比全球平均採用率為６６％，中國已躋身於全球最發達的移動市場。隨著運營商大力擴充數字
服務的接入，移動互聯網的應用和使用量繼續穩步增長。目前，中國已有超過９﹒９億人使用移
動互聯網服務，預計到２０２５年，將有近１２億人使用移動互聯網服務。

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