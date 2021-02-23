  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/02/2021 11:21

【移動大會】ＧＳＭＡ：今年底５Ｇ網絡將覆蓋全球五分之一人口

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》ＧＳＭＡ會長葛瑞德今日在２０２１世界
移動通信大會上通過視頻發表主題演講稱，到２０２１年年底，５Ｇ網絡將覆蓋全球五分之一人
口；到２０２５年，全球運營商在５Ｇ網絡的投入將接近１萬億美元；到２０３０年，５Ｇ將使
得全球行業每年產生７０００億美元收入。

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
市場動向23/02/2021
「揭」開疫後機遇，2021上車好時機？
香港政情22/02/2021
【香港政情】夏寶龍定愛國者治港三標準　最急逼是完善選舉制度
中國故事22/02/2021
《神州經脈》傳中國再打稀土牌　監管規範互聯網貸款　A股急回吐
香港要聞22/02/2021
【新冠疫苗】林鄭聯同司局長率先接種疫苗 冀發揮示範作用
財經熱話22/02/2021
【預算前瞻】關焯照：加徵股票印花稅削競爭力　仍有空間「派錢」
財經熱話22/02/2021
【預算前瞻】莊太量：財赤難「派糖」或有加稅建議 樓市不會減辣
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>