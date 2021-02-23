【移動大會】ＧＳＭＡ：今年底５Ｇ網絡將覆蓋全球五分之一人口

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》ＧＳＭＡ會長葛瑞德今日在２０２１世界

移動通信大會上通過視頻發表主題演講稱，到２０２１年年底，５Ｇ網絡將覆蓋全球五分之一人

口；到２０２５年，全球運營商在５Ｇ網絡的投入將接近１萬億美元；到２０３０年，５Ｇ將使

得全球行業每年產生７０００億美元收入。

