《午市前瞻》本周眾多藍籌公布業績，料港股於三萬點至三萬一整固

《經濟通通訊社２３日專訊》美國十年期國債孳息持續上揚，隔晚美股偏軟，拖累亞洲股市

今早表現，港股今日低開１２９點報３０１８９，穿１０天線（約３０３０８點）後反彈。資金

續炒舊經濟股，石油股、賭股表現撐市，重磅股匯控（００００５）更績前造好，升３﹒３３３

％，報４８﹒０５元，港股止跌回升，最多升４５６點，高見３０７７６。半日升４４９點或升

１﹒４８％，主板成交１４９３﹒０８億元。國企指數報１１９５２，升５８點或升０﹒４９％

。

科網股隨隔晚ＡＤＲ走軟，恆生科技指數報９９１９，跌５８點或跌０﹒５８％，跌穿萬點

關。

重磅股方面，騰訊（００７００）升０﹒５６１％，報７１７﹒５元；阿里巴巴（０９９８

８）軟跌１﹒３５７％，報２４７﹒２元。港交所（００３８８）後日（２４日）公佈全年業績

，現升０﹒４４４％，報５６５﹒０元。小米（０１８１０）挫２﹒９３１％，報２８﹒１５元

，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅８﹒１６％。暫為半日最差表現藍籌。



＊舊經濟股逆市造好，銀行濠賭股走高＊



銀行股逆市造好，匯控及恆生（０００１１）本日將公布末期業績，恆生目前炒高１﹒７６

７％，報１５５﹒５元。渣打（０２８８８）升２﹒７１３％，報５４﹒９元；中銀（０２３８

８）揚２﹒８６９％，報２５﹒１元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅４﹒１５％。東亞

（０００２３）走高２﹒７０９％，報１８﹒９６元。而交通銀行（０３３２８）獲准籌建施羅

德交銀理財，Ｈ股揚１﹒７９４％，報４﹒５４元。

澳門昨日（２２日）起為市民接種新冠病毒疫苗，加上內地居民入境澳門自日今起無須隔離

，刺激濠賭股造好。銀娛（０００２７）現價升１１﹒２３８％，報７７﹒７元，盤中高見７８

﹒２元，創近７年高，暫為半日最佳藍籌，金沙（０１９２８），現揚１０﹒０４２％，報３９

﹒４５元。新濠（００２００）飆升７﹒８７４％，報１６﹒４４元，永利澳門（０１１２８）

漲９﹒５１７％，報１５﹒８８元，美高梅（０２２８２）升７﹒６３４％，報１４﹒１元。



＊油價高收利好三桶油，車股走低＊



市場預期美油產量將回升，油價創逾一年收盤新高，三桶油齊走高，中海油（００８８３）

升４﹒７７１％，報１０﹒５４０元，中石化（００３８６）揚３﹒１８２％，報４﹒５４元，

中石油（００８５７）升４﹒２８６％，報２﹒９２元，而中海油服（０２８８３）亦升１﹒３

２１％，報９﹒９７元。

汽車股走低，乘聯會公布，內地２月市場預計狹義乘用車零售銷量１１９萬輛，同比增長３

７７％，按月下滑４４﹒９％。比亞迪（０１２１１）跌３﹒６７６％，報２３０﹒６元，吉利

（００１７５）跌２﹒８２２％，報２７﹒５５元，華晨（０１１１４）下插０﹒２８５％，報

７﹒０４元，長汽（０２３３３）瀉４﹒６２８％，報２３﹒７元，五菱（００３０５）跌２﹒

８５７％，報２﹒０４元。



＊葉尚志：港交所調整至５３０元可買＊



港股半日高開高走，低開後轉升，中午漲逾４００點。第一上海首席策略師葉尚志向《經濟

通通訊社》表示，料港股短期仍維持新舊經濟輪動炒作。他指要等待美十年債息收益率升定，科

技股短期方有喘定的機會，短期需留意美聯儲會否發聲安撫市場，才能令債息升勢放緩。他續指

，即使科技股反彈料空間不大，因現時獲利空間巨大。另外，他提醒，不少藍籌業績即將本周公

布，如匯控（００００５）、銀娛（０００２７）、港交所（００３８８）、百威亞太（０１８

７６）及恆生（０００１１）。大家亦可留意，恆指季檢妁於本周五（２６日）公佈，他料港股

短期在３００００點至３１０００點高位整固。

此外，他建議大家部署港交所，因預料該股的全年業績不會太差，更可以繼續炒作大型中概

股回流上市。他建議調整至５３０元可買，目標先望５８７元，穿５００元止蝕。（ｋｉ、ｋｓ

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