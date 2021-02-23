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即市新聞

23/02/2021 15:51

《美元走勢－羅明立》美元受壓，續關注歐元１﹒２２阻力

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒１３　　　１０４﹒９２　　　１０５﹒１３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１７７　　　１﹒２１６２　　　１﹒２１７１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒４０８４　　　１﹒４０５９　　　１﹒４０６８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８９６２　　　０﹒８９４９　　　０﹒８９５９
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５３８　　　７﹒７５２６　　　７﹒７５３２
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國１０年期國債收益率的快速上升令風險胃納回落，股市受市場情緒的影響
，三大指數走勢各異，道指先跌後收服失地，收市漲２７點；納指則跌３４１點，幾隻大型科技
股都受壓。美國眾議院預算委員會繼續推進１﹒９萬億美元的紓困法案，有望在本周結束前讓其
在眾議院獲得通過。預算委員會將眾議院各個委員會最近幾周制定的法案彙集成了一項單一的法
案，包括１４００美元的紓困支票、強化失業福利、提高最低工資水平、提供疫苗計畫資金等。
　　歐央行行長拉加德表示央行希望確保歐元區有利的融資條件，因此需要「密切監控」長債收
益率的發展。若歐元區長期國債收益率繼續攀升，不排除歐洲央行短期加大債券購買力度。德國
２月ＩＦＯ商業景氣指數升至９２﹒４，好於預期，隨著疫苗接種展開，當地經濟有望逐步恢復
，歐元在美元受壓的情況下升至１﹒２１８０附近，繼續關注１﹒２２的阻力。
　　英國首相約翰遜宣布，由於疫情有緩和跡象，政府將於下月初起分階段逐步放寬社交距離措
施。英國疫苗大臣表示，有證據顯示疫苗可阻止病毒傳播，故相信此次新冠病毒疾病封鎖狀態將
會是最後一次。消息加強市場對英國經濟或加快復甦的憧憬，帶動英鎊繼續造好。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２１５０　　　１﹒２０５０　　　１﹒２２００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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