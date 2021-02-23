【強積金】黃友嘉：退休屬長期事宜，不宜因就業轉差改強積金制度

疫情嚴重衝擊香港經濟，有聲音要求政府容許市民提取強積金資產以解燃眉之急。積金局主

席黃友嘉認為，相關政策更多由政府決定，但他認為退休是長期事宜，不宜因短期就業情況轉差

改變制度，相信有其他方法可達致目標，毋須從強積金提取資金。

黃友嘉將於下月卸任，他與傳媒茶聚時表示滿意任內工作，當中包括推出預設投資策略、落

實成立積金易平台等。《香港經濟日報》

