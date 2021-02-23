【中概焦點】傳新浪微博目標下半年上市，集資額達７億美元

《經濟通通訊社２３日專訊》據外電引述消息人士指，中國社交平台新浪微博已聘請高盛、
瑞士信貸和中信里昂證券安排其在今年下半年進行香港第二上市的事宜，集資多達７億美元（約
５４﹒６億港元）。
有消息人士指，微博正考慮在香港出售經擴大股本中的約５％，以擴大投資者基礎。高盛、
瑞信和中信里昂均不予置評。（ｃｗ）
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