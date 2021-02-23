【夜期時段】即月期指報３０５２４點，跌５９點，低水１０９點

《經濟通通訊社２３日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０５５５點，跌２８點，低水

７８點，最新報３０５２４點，跌５９點，低水１０９點，合約成交８８９張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１８８０點，跌１８點，低水３０點，最新報１１８７２

點，跌２６點，低水３８點，合約成交４２６張。

