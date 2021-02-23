  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/02/2021 19:35

《再戰明天》港交所和東亞派業績，鮑威爾在眾議院發表證詞

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美聯儲主席鮑威爾在眾議院發表證詞，美國公布１月新屋銷售


＊鮑威爾在眾議院發表證詞＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１０：３０ｐｍ，英倫銀行總裁貝利和其他央行高官
就經濟復甦希望和刺激政策選項，對議員發表講話。
　　１１：３０ｐｍ，美聯儲理事布雷納德就美聯儲的充分就業職責發表演講。
　　８：００ｐｍ，英倫銀行首席經濟學家霍爾丹參加一場討論會。
　　１１：００ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾在美國眾議院金融服務委員會舉行的線上聽證會上就半
年度貨幣報告發表證詞。

＊美國公布１月新屋銷售＊

　　在數據方面，明早（２４日）９：００ａｍ，新西蘭公布官方指標利率，料維持於
０﹒２５％。
　　明午３：００ｐｍ，德國公布第四季國內生產總值（經季節調整），季率料由８﹒５％跌至
０﹒１％；年率跌幅料由４％收窄至３﹒９％。
　　１１：００ｐｍ，美國公布１月新屋銷售，料由８４﹒２萬升上８５﹒５萬；月率料由
１﹒６％跌至１﹒５％。
　　明日，香港公布第四季國內生產總值（經季節調整），季率料由２﹒８％跌至０﹒２％；年
率跌幅料由３﹒５％收窄至３％。

＊港交所和東亞派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：東亞銀行（０００２３）、卜蜂國際（０００４３）、香
港交易所（００３８８）、盈健醫療（０１４１９），和新意網集團（０１６８６）等。
（ｈｏ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事23/02/2021
《神州經脈》上月70城樓價環比漲幅擴　A場續軟成交高位回落
FOCUS23/02/2021
【FOCUS】債息升不停 鮑叔勢「救市場」壓倒「救美元」
開市Good Morning23/02/2021
《開市Good Morning》熊麗萍:700元以下分注吸騰訊
市場動向23/02/2021
「揭」開疫後機遇，2021上車好時機？
香港政情22/02/2021
【香港政情】夏寶龍定愛國者治港三標準　最急逼是完善選舉制度
中國故事22/02/2021
《神州經脈》傳中國再打稀土牌　監管規範互聯網貸款　A股急回吐
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>