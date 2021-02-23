【企業盈喜】國際資源（１０５１）料去年淨利潤按年增加約５０％

《經濟通通訊社２３日專訊》國際資源（０１０５１）公布，預期截至去年１２月底止全年

，淨利潤將按年增加約５０％，主要由於金融服務業務增長，令佣金收入、手續費及保證金融資

的利息收入等收益增加，以及來自自營投資業務下的金融產品的股息及分派收入及利息收入大幅

增加所致。（ｙｗ）

