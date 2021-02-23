【中概焦點】傳攜程或於４月來港第二上市，集資額至少約７８億元

《經濟通通訊社２３日專訊》外電報道，在美國上市的攜程目標在４月份來港作第二上市，

集資額或達１０億至２０億美元（約７８億至１５６億港元）。

路透旗下ＩＦＲ引述消息人士指，攜程已秘密地向聯交所提交上市申請，並委聘中金、高盛

及摩根大通為其上市聯席保薦人。（ｙｗ）

