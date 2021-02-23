【匯控業績】匯控：投資於亞洲的６０億美元近半用於本港及大灣區

《經濟通通訊社２３日專訊》匯控（００００５）計劃未來５年投資６０億美元於亞洲業務

方面，行政總裁祈耀年（Ｎｏｅｌ Ｑｕｉｎｎ）表示，當中近半用於香港及大灣區，其餘則投

資於包括東盟（ＡＳＥＡＮ）、新加坡等亞洲其他地區，涵蓋財富管理和商業銀行業務，並指清

楚看到亞洲地區的機遇。

祈耀年在集團業績傳媒電話會議上指，去年面對地緣政治風險等因素，集團會專注於服務客

戶，同時亦會配合各個國家地區的政府政策，協助客戶在全球各地進行交易。

他又指，集團計劃將業務，包括管理層移至亞洲地區，而香港是其中一個選擇，但目前仍未

確定實際會遷至香港的管理層人選，而其本人則仍以倫敦作為總部。



＊料香港今年將見復甦，有信心香港仍處良好位置＊



他預料，香港業務今年將會恢復增長，隨著疫苗的推出、集團戰略執行情況、下半年香港經

濟預期將有更強表現等，有信心香港仍處於良好位置。

財務總監邵偉信（Ｅｗｅｎ Ｓｔｅｖｅｎｓｏｎ）補充指，雖然中港兩地仍有出入境限制

措施，但相信關口將會重開，而內地遊客來港能推動本港的旅遊業，有助香港經濟重拾動力，預

期今年本港經濟將出現明顯且可持續的復甦，預期今年本港經濟增長４﹒４％，內地經濟則錄８

﹒５％增長。

此外，他又提到，集團的戰略更為專注於節省成本方面，大於裁減員工數目。此外，集團正

與潛在買家商討法國零售銀行業務的出售事項，會盡快公布詳情。（ｓｋ）

