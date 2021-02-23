【匯控業績】去年預期信貸損失及其他信貸減值準備升至８８億美元

《經濟通通訊社２３日專訊》匯控（００００５）公布截至去年１２月底止全年業績。截至

去年底，集團預期信貸損失及其他信貸減值準備為８８﹒１７億（美元．下同），而２０１９年

則為２７﹒５６億元，主要反映新型冠狀病毒疫情爆發的影響及未來經濟前景轉弱。

集團普通股權一級比率（ＣＥＴ１）為１５﹒９％，較２０１９年底上升１﹒２個百分點。

平均有形股本回報率３﹒１％，跌５﹒３個百分點。（ｓｋ）

