【匯控業績】香港業務去年列帳基準稅前利潤８２﹒０７億美元

《經濟通通訊社２３日專訊》匯控（００００５）公布截至去年１２月底止全年業績，香港
業務去年列帳基準稅前利潤８２﹒０７億元（美元．下同），經調整稅前盈利８３﹒２２億元。
單計第四季，香港業務列帳基準稅前利潤１２﹒１９億元，按年跌５３﹒４％；按季跌
３５﹒７％。經調整稅前盈利為１３﹒１９億元，按年跌５０﹒６％，按季跌３１﹒２％。
（ｓｋ）
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