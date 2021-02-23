【新冠疫苗】聶德權：網上系統錯誤開放時段，部份市民需重新預約

《經濟通通訊社２３日專訊》統籌新冠疫苗接種計劃的公務員事務局長聶德權在電台節目表

示，網上預約系統在午夜啟用時，一度錯誤開放了今日在銅鑼灣中央圖書館疫苗接種中心的接種

時段，有少部分市民成功預約，當局已經聯絡相關人士，通知他們需重新預約；如果有已預約市

民今日到中央圖書館接種中心，在場醫護都會為他們接種疫苗。他又說，中央圖書館接種中心原

本安排了２００多名優先接種群組的人士前往接種疫苗。



＊薛永恆：市民可在網上或致電１８２３更改預約時間＊



創新及科技局長薛永恆表示，完全理解本港市民步伐一般非常急促，預約接種新型疫苗後，

可能因為事忙未能按時接種，兩劑疫苗都未接種的市民，可以直接取消並重新預約；已經接種第

一劑的話，可以透過網上或致電１８２３重新預約第二劑。系統會多次發短訊提醒市民接種日期

，如果市民無按時接種第二劑疫苗，系統會再發短訊，甚至會有專人致電提醒。

薛永恆又指，５間疫苗接種中心都會有外展人員，鼓勵及協助市民下載政府「智方便」程式

，應用電子針卡，至於電子針卡會否方便恢復不同經濟活動或通關，要視乎整體疫情及疫苗接種

情況，宜稍後再詳細討論。（ｈｙ）

