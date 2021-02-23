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23/02/2021 10:43

【ＢＮＯ爭議】英政府今起開放手機應用程式申請ＢＮＯ簽證

　　《經濟通通訊社２３日專訊》ＢＮＯ留英計劃「５＋１」方案於上月３１日起，於英國政府
網站開放登記，申請者須親身到北角簽證申請中心提供指紋，但英國政府今日起開放手機應用程
式「英國移民：身份檢查（ＵＫ　Ｉｍｍｉｇｒａｔｉｏｎ：ＩＤ　Ｃｈｅｃｋ）」，供香港
ＢＮＯ護照持有人申請到英國的簽證，而毋須親身到申請中心。該手機應用程式將於今日下午５
時（英國時間上午９時）起正式開放使用。

＊仍須先到英國政府網站填表及繳費＊

　　該手機應用程式目前已於Ａｐｐｌｅ　Ａｐｐ　Ｓｔｏｒｅ及Ｇｏｏｇｌｅ　Ｐｌａｙ　　
Ｓｔｏｒｅ上架，但目前仍未向港人啟用有關功能。申請者事前仍須先到英國政府網站，填寫資
料、提交文件及繳費；完成所有網上手續後，網站將會顯示二維碼，供申請者在手機上以應用程
式識別，成功識別後手續將移至程式中繼續進行。

＊申請人的ＢＮＯ護照須有生物特徵＊

　　不過，申請人的ＢＮＯ護照須有生物特徵，否則仍要親身到簽證申請中心辦理。透過手機應
用程式申請的人士，可自行決定出發日期。英國政府指，自１月３１日開放申請以來，已經有數
千名ＢＮＯ護照持有人提出申請，認為已經取得成功。英國未來邊界與移民部部長福斯特表示，
今次是首批以有關系統申請簽證的非歐洲經濟區公民，標誌英國移民系統向前邁進一大步。
（ｈｙ）

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