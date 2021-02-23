【大國博弈】世貿將成立「專家組」，審理產地來源標記爭端

《經濟通通訊社２３日專訊》世界貿易組織爭端解決委員會於日內瓦時間２月２２日的會議

上，應香港要求成立「專家組」，審理有關香港就美國對香港貨品實施的產地來源標記新規定違

反世貿規則提出的爭端。商務及經濟發展局表示，有１３個世貿成員有意以第三方身分參與「專

家組」會議，顯示對關乎多邊貿易制度和世貿成員平等權益問題的關注。

香港駐世貿常設代表羅志康於爭端解決委員會會議上發言，重申香港強烈反對美國單方面和

不負責地對香港貨品實施產地來源標記新規定，指出有關做法不單只毫無理據，更違反多項世貿

規則，損害香港作為世貿一員的權益，有必要成立專家組予以跟進。

港府於１月２５日舉行的爭端解決委員會會議上，首次要求根據爭端解決機制成立專家組審

理有關爭端。按機制，投訴方提出申請成立專家組後，爭端解決委員會最遲應在該申請被列入議

程後的第二次會議上設立。

發言人重申，根據《基本法》，香港特區是單獨的關稅地區，可以「中國香港」的名義參與

世貿和亞太區經濟合作組織等國際組織作為單獨成員，並與世界各經濟體建立互惠互利的經貿關

係；香港的獨特地位一直得到國際社會的廣泛認同和尊重，所享有的經貿地位跟其他世貿成員一

樣。發言人又指，於香港產品上標以「香港製造」的標記，多年來獲國際接納，既符合香港的單

獨關稅區地位和世貿規定，亦為消費者提供清晰正確的產地來源資訊。（ｈｙ）

