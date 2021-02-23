【企業盈警】錦藝（００５６５）料中期虧損不少於２﹒８８億元

《經濟通通訊社２３日專訊》錦藝集團（００５６５）預期，截至去年１２月３１日止六個

月，錄得淨虧損不少於２﹒８８億元。

集團指，淨虧損是由於新冠疫情行在全球範圍內蔓延，導致集團投資物業佳潮購物中心的公

允價值減少約４﹒０３億元。

集團預期於今年２月底前發布業績公告。（ｈｙ）

