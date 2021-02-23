【新冠肺炎】截至４時７萬人網上登記，未來兩周疫苗接種預約額滿

《經濟通通訊社２３日專訊》港府公布，截至今日下午４時，所有由２月２６日至３月１１

日這兩星期的預約已經額滿，共有約７萬名市民在網上預約接種第一劑和第二劑疫苗。

政府發言人感謝市民對接種計劃的支持，政府稍後會公布接種的最新安排。（ｃｌ）

