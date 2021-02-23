《匯海澤言－葉澤恆》大風雪打擊美國經濟，料歐元恢復上升動力

《匯海澤言》美國多個州分近期受暴風雪的吹襲，本來大家都以為平常的事件。但是，今次

暴風雪對德州的影響較預期為大，影響範圍非常大之餘，更對多個不同領域帶來了極大的影響。

在能源方面，德州是美國重要的開發能源地區。當地目前每日的石油供應減少了４００萬桶，相

當於原油產量的４０％左右。更重要的是，目前估計當地在本周末之前都難以恢復石油生產，反

映早前低估了今次暴風雪帶來的影響。另外，當地亦是美國重要的天然氣生產地。當地在正常的

情況下，每日生產的天然氣產量約２３０億立方呎，佔美國本土約２５％。當地州長宣布限制輸

氣至其他州份，影響到其他州份的天然氣供應。在這情況下，預料美國需要在海外市場增加購買

石油及天然氣，故引發美國本土及國際能源市場價格近期持續上升。

在能源供應受影響下，一些耗電量較高的企業，例如晶片廠被要求暫時停止運作，以集中能

源提供予家庭。多間大型晶片廠，例如三星、恩智浦半導體及Ｓｋｏｒｐｉｏｓ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ都在德州設廠，故所有正在生產的晶圓可能要報廢。三星的主要客戶

包括英特爾及高通。恩智浦主要生產的是車用微控制器（ＭＣＵ），是汽車關鍵晶片之一。英飛

凌主要生產汽車或工業用的ＭＣＵ和ＮＯＲ Ｆｌａｓｈ記憶體。市場目前估計，有大約１５至

２０％的全球車用ＭＣＵ供應受到影響，將會加劇車用晶片的短缺情況，帶動相關價格上升。另

外，極端天氣亦令美國多間汽車生產企業的業務受到影響。

總括而言，是次極端天氣將令美國能源價格上升，而且會較為影響到消費者。同時，會影響

到工業生產。因此，預料美國２月份，以至第一季的經濟表現將會較弱，而聯儲局不會於短期內

把寬鬆貨幣政策減少。美匯指數跌穿９０水平後，有機會向今年年初的低位８９﹒２左右進發。



＊德國企業信心指出回升可候低吸納歐元＊



歐洲央行行長拉加德以視像方式出席歐洲議會活動時表示，央行正密切關注債息的走勢，並

強調央行有足夠的火力防止利息急升，以免阻礙當地經濟復甦。她強調，央行的抗疫緊急買債計

劃仍然有大約一萬億歐元的額度未用，可以對金融市場環境帶來改變。並重申會維持寬鬆的融資

條件。她亦呼籲區內各國政府以財政刺激協助市民，才可以令貨幣政策能夠進一步發揮。歐洲央

行近期已經加快買入債券，上周已經購買１７２億歐元債券，是１月中以來最多。同時，德國慕

尼黑經濟研究院公布２月的企業景氣指數，由１月份的９０﹒３，升至９２﹒４，是自去年１０

月以來最高。雖然德國仍未解封，意大利禁止跨區的行動去到３月底的，都似乎開始對經濟的影

響減少。同時，美匯指數再度跌穿９０水平，似乎亦會對歐元起支持作用。因此，投資者可考慮

當歐元兌美元於１﹒２１５５買歐元，目標１﹒２３５５，跌穿１﹒２０５５止蝕。

《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

