《宏觀銓局－馬桂銓》全球暖化下的快樂新年

《宏觀銓局》恭喜發財！首先祝各位新年快樂，身體健康！筆者年輕時度過的農曆新年總帶

著陣陣寒意。但最近幾年，新年期間天氣持續溫暖，自然與全球暖化有重大關係。近日拜讀一份

經濟研究報告，詳述相關利害，並預測假如我們繼續袖手旁觀，後果堪虞。

因為二氧化碳及其他溫室氣體在大氣層積聚，地球溫度持續上升。隨之而來的就是極端的天

氣變化，包括旱災、山火、風暴及因為海洋水位上升引致的洪水泛濫。熱浪和不同的惡劣天氣都

令工作環境變差，減少勞動力供應。據２０１４年一項研究顯示，在攝氏１５度以上，平均氣溫

每上升１度，生產力就會下降１﹒７％。至於由英倫銀行及加拿大中央銀行前行長卡尼、美國聯

儲局前主席耶倫，以及瑞士國家銀行前行長希達布蘭德領導的３０國集團所撰寫的研究則指出，

以目前發展來看，在２１００年之前，全球氣溫將會升高超過３度，令世界經濟萎縮幅度多達四

分之一。

美國在總統拜登上台後，聯邦政府致力對抗氣候變化，期望在２０５０年前達至零排放，並

在２０３５年前實現無碳能源業。拜登政府的其他措施包括：



１﹒重返《巴黎氣候協議》，與其他國家攜手減少溫室氣體排放及限制氣溫上升；

２﹒吊銷Ｋｅｙｓｔｏｎｅ輸油管牌照，凍結北極圈國家野生保護區和共他官地的油氣田租約，

並定下目標，在２０３０年前保育三成國家土地和海域；

３﹒在白宮設立新的內務政策辦公室，推動政府機構加強應對氣候變化的工作；

４﹒在未來四年投資最少兩萬億美元，建立現代及可持續基建，預計可以創造數以百萬計職位，

以加快發展潔淨能源經濟。



回看市況，標普５００指數企業有超過八成公布了第四季度業績，平均盈利比預期多出

１７％，八成公司的業績都勝過預測。目前市場估計全季盈利增長３﹒６％，遠勝過年初預期的

一成跌幅。自從肺炎疫情爆發，２０２０年首三季美股的盈利按年比較均錄得下跌。但政府及時

且慷慨的救市行動，已令經濟慢慢恢復，企業表現亦令喜出望外，並預料第四季轉虧為盈。歐洲

方面，斯托克６００指數中有四成四企業已經公布了成績表，其中近七成公司表現好過預期，平

均利潤多出一成二，全年盈利則減少１５％。

資產分配方面，筆者仍然偏好美國，美股盈利表現復甦得比預期快。此外，筆者繼續選擇包

括投資級和非投資級別的企業債券，還有包含不同資產類別，備有債券和股票的投資組合。

有客戶問及有關ＥＳＧ，即環保、社會責任及企業管治的投資，本欄曾論及基本概念。近年

ＥＳＧ相關的投資日增，眾多政府也正釐清這項概念，讓投資者更易分辨。另外，很多跨國企業

在股東要求下，更重視ＥＳＧ因素，並將之納入季度報告中。但願有生之年能見到全球暖化可以

逆轉，讓大家享受微寒的農曆新年。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》

