舊經濟股發威，港股先低後高收升３１２點報３０６３２點

《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚美股偏軟，而港股經昨日跌勢後今現反彈，雖今早低開

１２９點報３０１８９點跌穿１０天線（約３０３０８點），但於見３０１２６點全日低位後反

彈，由舊經濟股、油股與賭股發力撐市。內航股午後升幅續擴，加上匯控（００００５）股價績

後升逾６％，午後港股升幅擴大，曾見３０９４８點全日高位，最終收報３０６３２點，升

３１２點或升１﹒０３％，主板成交２６７４﹒６６億元。國企指數報１１９０９點，升１５點

或升０﹒１３％。恆生科技指數報９８６３點，跌１１３點或跌１﹒１４％。

Ａ場方面，上證綜合指數報３６３６點，跌６點或跌０﹒１７％，；深證成份指數報１５２

４３點，跌９３點或跌０﹒６１％。兩市全日成交１０２１５億元人民幣，維持萬億關，惟按日

則大減２１％。

重磅股普揚，友邦（０１２９９）升４﹒７７％，報１０５﹒４元；建行（００９３９）升

２﹒０８％，報６﹒３７元；匯控升０﹒４３％，報４６﹒７元；中移動（００９４１）升

０﹒４５％，報５５﹒９元；騰訊（００７００）跌０﹒９１％，報７０７元；港交所

（００３８８）跌０﹒８％，報５５８元。



＊大小象齊公布業績，銀行股普揚＊



銀行股逆市造好，匯控及恆生（０００１１）公布末期業績。匯控宣布去年列帳基準稅前盈

利按年跌３４％，惟表現勝預期；而去年經調整稅前盈利則按年跌４５％符合預期，派發一次股

息每股１５美仙。今日匯控先高後回，只升０﹒４３％報４６﹒７元。而恆生亦公布去年全年純

利按年減３２﹒８％；較市場預測遜色，第四次中期股息２﹒８元，全年合計只有５﹒５元，較

２０１９年同期減３２﹒９％。今日輕微下跌０﹒２％報１５２﹒５元。

其他銀行股方面，東亞（０００２３）升２﹒８２％，報１８﹒９８元；中銀

（０２３８８）升３﹒４８％，報２５﹒２５元；渣打（０２８８８）升２﹒３４％，報

５４﹒７元。

澳門昨日（２２日）起為市民接種新冠病毒疫苗，加上內地居民入境澳門自日今起無須隔離

，賭股今日造好。其中銀娛（０００２７）升８﹒８８％領跑大市，報７６﹒０５元；金沙

（０１９２８）升７﹒５３％，報３８﹒５５元；新濠（００２００）升６﹒３％，報１６﹒２

元；澳博（００８８０）升７﹒９％，報１１﹒２元；永利澳門（０１１２８）升４﹒６９％，

報１５﹒１８元；美高梅（０２２８２）升４﹒８９％，報１３﹒７４元。

航空股揚升，瑞信指內地飛機國際線雖仍受壓，但國內遊現需求，料疫情管控措施將逐步放

寬使旅客量回升。該行對航空業看法正面，維持國航（００７５３）、東航（００６７０）和南

航（０１０５５）「跑贏大市」評級，目標價全線上調，分別升至７﹒７元、４﹒３元以及６元

。國航升１１﹒５１％，報６﹒８８元；東航升７﹒４３％，報３﹒７６元；南航升

１４﹒７１％，報５﹒８５元。



＊電訊股回吐，中聯通跌近２％＊



電訊股經炒作後現回吐，三大電訊股普軟，中聯通（００７６２）跌１﹒８５％，報５﹒３

元；中電信（００７２８）跌０﹒７４％，報２﹒６８元；惟中移動先跌後回升０﹒４５％，報

５５﹒９元。至於京信通信（０２３４２）跌１﹒９５％，報２﹒５１元；中通服

（００５５２）跌１﹒３２％，報３﹒７４元；鐵塔（００７８８）跌０﹒８２％，報１﹒２１

元；中興（００７６３）跌２﹒９９％，報２１﹒１元。

光伏股今日全線下挫，新特能源（０１７９９）跌９﹒８８％，報２２﹒８元；而信義儲電

（０８３２８）跌７﹒６８％，報６﹒３７元；北京能源（００６８６）跌６﹒７８％，報

０﹒２７５元；福萊特玻璃（０６８６５）跌３﹒７％，報３１﹒２元；協鑫新能源

（００４５１）跌５﹒０６％，報０﹒３７５元。信義光能（００９６８）遭大和降評級至「持

有」，跌３﹒８１％，報１８﹒２元。

市場預期美油產量將回升，油價周一漲近４％，油股今日亦有追捧。中石油（００８５７）

升３﹒２１％，報２﹒８９元；中石化（００３８６）升３﹒４１％，報４﹒５５元；中海油

（００８８３）升３﹒３８％，報１０﹒４元。油服股方面，聯合能源（００４６７）升

７﹒１４％，報１﹒５元；中石化冠德（００９３４）升１﹒６９％，報３﹒０１元。（ｊｃ）

