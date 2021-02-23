《雅談保險－吳詩雅》自助平台查閱強積金，助計劃長線投資

《雅談保險》雖然去年新冠肺炎疫情嚴重打擊全球經濟活動，但市民對強積金投資的信心並

沒有減退，部分更選擇增加自願性供款。根據積金局２０２０年７月至９月的數據顯示，有兩成

已收強積金供款屬於自願性供款（包括了特別自願性供款及可扣稅自願性供款），按年計更有增

長的趨勢。

這與我們於上月公布的強積金調查結果不謀而合。儘管身處疫情期間，但超過七成受訪者表

示並不擔心基金回報，更有高達６３％受訪者於２０２０年沒有轉換強積金基金組合，反映港人

已視強積金為中長線投資工具，並未太憂慮市場的短期波動而動輒更改強積金的組合。



＊善用科技，自主規劃財富＊



調查也發現，不少市民對於自己的強積金組合都有深入了解，結果令人欣喜。有高達八成半

的受訪者表示清楚了解其強積金帳戶的資產總額，更有近半受訪者每年查閱強積金帳戶最少４次

，包括了查看強積金結餘、追蹤基金及市況表現、轉換基金組合等。港人之所以對管理強積金日

益積極，科技可謂功不可沒。受訪者表示，頻密查閱帳戶的主要原因，是能透過電子渠道很容易

查看強積金結餘或基金表現（５４％）。

事實上，身處疫情期間，大家都盡量留在家中，自然更加依賴網上工具，對於保險科技與金

融科技的各種應用也愈來愈熟悉。為了滿足大眾的需求，最近有保險公司便推出了一站式的數碼

電子生態系統，除了提供數碼化健康管理外，這個手機應用程式更會包涵強積金管理服務，用戶

只需透過同一個帳戶登入，便可即時查閱基金結餘和單位價格，以及追蹤交易和供款紀錄，實現

無紙化生活，最適合有生活繁忙的都市人。

於２０２０年實行的強積金計劃，至今已經歷了二十載，截至去年９月，強積金的總資產已

突破萬億港元，可見強積金已成為港人財富管理的重要一環。我們應善用數碼科技，定期檢閱自

己的強積金帳戶，並根據自己的風險承受能力及不同的人生階段來靈活調配，為未來的退休生活

做足準備。《保誠首席客戶及市場拓展總監 吳詩雅》

