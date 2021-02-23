《鍾之日記》匯控復派息，鐵鳥再展翅

《鍾之日記》２月２３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



隔晚美股偏軟，納指急挫，香江魚缸上日跌逾３００點後，今日近乎收復失地，今早低開

１２９點報３０１８９點，但於３０１２６點全日低位後反彈，舊經濟股、油股與賭股發力撐，

加上匯控（００００５）中午公布業績後上揚，午後港股升幅擴大，恆指收報３０６３２點，升

３１２點或升１﹒０３％，成交２６７４﹒６６億元由上日的３０２５億元高位回落１２％。騰

訊（００７００）為今日交投最旺個股，收跌０﹒９％，成交有１９１﹒４億元。



＊Ａ場波動收跌，成交縮水＊



祖國股市遭遇黑色星期一後，今早開市再度顯著低開，惟盤中白酒反彈加上權重金融股急升

，護盤效應下滬綜指由跌轉升，惟個股普遍跌，午後工業板塊集體拉跌，拖累滬綜指重返跌軌，

全日軟０﹒１７％錄得兩連跌，報３６３６﹒３６點。全日有超過２８００隻個股下跌，深市曾

同倒升但收盤復頹，深成指全日跌０﹒６１％。

交投亦從昨日的瘋狂狀態回落，兩市全日成交１０２１５億元人民幣，維持萬億關，惟按日

則大減２１％。



＊匯控少賺三成四符預期，恢復派息股價微升＊



匯控中午公布，截至去年１２月底止，去年列帳基準稅前盈利８７﹒７７億美元，按年跌

３４％，惟勝於市場預期。

英倫銀行去年底宣布，容許英國大型銀行恢復派息及花紅，條件是有關銀行資本充足，及可

抵禦疫情帶來的進一步衝擊。監管獲鬆綁後，匯控終於恢復派息，派發一次股息每股１５美仙。

展望今年，匯控預告年內將不會按季度派息，但會於８月公布２０２１年中期業績時，考慮是否

宣派一次股息。

大摩認為，匯控已取得了不錯的業績，加上戰略上包含了很多支持股票價格的資訊，認為匯

控削減成本計劃是現實可行的。該行維持其「與大市同步」評級，目標價４３港元。而高盛指，

匯控每股派息１５美仙，認為匯豐股價可對是次業績作出正面的反應，予目標價５９港元，重申

「買入」評級。

匯控午後甫開市即上試５０元關，高見４９﹒５元，最多曾抽升逾６％，惟其升勢僅曇花一

現，全日收報４６﹒７元，微升０﹒４％。

恆生（０００１１）純利１６６﹒８７億元，按年減少３２﹒８％，遜市場預期。恆生收市

微跌０﹒２％。



＊澳門重啟，賭股亮燈＊



隨著澳門開放市民接種國藥疫苗，及內地新一波新型冠狀病毒疫情受控，澳門當局宣布，自

今日起取消所有自內地入境澳門人士須隔離的措施，入境澳門人士此前１４日無論去過內地任何

地方，都無須接受醫學觀察或自我健康管理，澳門旅遊業終於按下重啟鍵。

濠賭股大爆發，藍籌銀娛（０００２７）飆８﹒９％，金沙（０１９２８）升７﹒５％；澳

博控股（００８８０）升７﹒９％，新濠國際（００２００）升６﹒３％，美高梅中國

（０２２８２）升４﹒９％，永利澳門（０１１２８）漲４﹒７％。

內地疫情再次受控，河北石家莊市藁城區、黑龍江綏化市望奎縣已連續１４天以上無新增確

診病例，兩地昨日（２２日）被降為低風險區，意味著全國中高風險地區清零。

瑞信發表報告指，考慮到疫情的受控和出行限制的逐步放鬆，預計國內出行將會改善並繼續

引領行業復甦，更調升中國三大航空公司ＡＨ目標價。三大航企齊飛揚，南方航空

（０１０５５）飆１４﹒７％，中國國航（００７５３）暴升１１﹒５％，東方航空

（００６７０）則升７﹒４％。



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