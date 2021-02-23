【華為動向】華為發布新摺疊手機ＭａｔｅＸ２，售約１﹒８萬人幣

《經濟通通訊社２３日專訊》雖然創辦人任正非曾指，華為不靠手機業務也可以存活。不過

，華為仍繼續推出新手機，在昨晚（２２日）發布了新一代旗艦摺疊手機Ｍａｔｅ Ｘ２。新機

將有兩個儲存容量可供選擇，２５６ＧＢ售１７９９９人民幣，５１２ＧＢ則售１８９９９人民

幣。

Ｍａｔｅ Ｘ２採用了內摺疊設計，有內外兩塊屏幕，內部的主屏幕採用一塊８吋的可折疊

柔性ＯＬＥＤ，解析度為２４８０ｘ２２００，最高支持９０ Ｈｚ刷新率；外部的副屏幕則有

６﹒４５吋，解析度為２７００ｘ１１６０。而且是次Ｍａｔｅ Ｘ２採用雙旋水滴鉸鏈，令內

屏幕之間和轉軸鉸鏈的無縫閉合，比主要的競爭對手、去年發布的三星Ｚ Ｆｏｌｄ ２更為優

勝。

處理器方面，新機搭載５奈米的麒麟９０００晶片；電池容量為４５００ｍＡｈ；採用４鏡

頭後置設計。

美國拜登政府上場後未有解除華為的禁令，即新機在香港及國際市場均不能搭載

Ｇｏｏｇｌｅ服務。消費者業務ＣＥＯ余承東透露，鴻蒙系統將於４月正式登場，而Ｍａｔｅ

Ｘ２將會是首批可使用鴻蒙系統的手機。



＊華為智能連接設備已超１０億台＊



另一方面，余承東表示，目前華為的智能連接設備已經超過１０億台，ＨｉＬｉｎｋ生態用

戶超過了５０００萬，ＨＭＳ每月活躍用戶超過５﹒８億。（ａｃ）

