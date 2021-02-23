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即市新聞

23/02/2021 10:04

【移動大會】ＭＷＣ上海展開幕，中興通訊發布多個最新產品和方案

　　《經濟通通訊社２３日專訊》２０２１世界移動大會（ＭＷＣ）今日至２５日在上海舉辦。
中興通訊（００７６３）（深：００００６３）以「築路數字經濟，為行業注入５Ｇ之心」為主
題參展，聚焦極致網絡、精準雲網和賦能平台三大技術領域，集中展示面向５Ｇ時代的創新方案
、行業實踐。
　　中興通訊此次將展出業界獨創Ｎｏｄｅ　Ｅｎｇｉｎｅ基站引擎，可實現靈活、快速部署，
算力下沉到網絡邊緣，滿足中小企業數字化以及本地業務處理需求，還將全方位展出智能製造、
智慧能源、智慧交通領域的核心新品、方案和成功實踐。
　　此外，在本屆ＭＷＣ上，中興通訊還將發布多個最新產品和方案，包括：全球首個成功試飛
的５Ｇ　ＡＴＧ航線覆蓋方案，將揭秘空中５Ｇ高速體驗背後的獨家黑科技；與中國聯通將聯合
展示５Ｇ毫米波設備支持大型賽事業務應用、５Ｇ超大帶寬多路視頻直播及無人機多視角，將為
觀眾呈現精彩的觀賽體驗；首發面向５Ｇ行業專網的ｉ５ＧＣ小型化５Ｇ核心網解決方案，將大
帶寬、低時延、高可靠、多連接等５Ｇ能力快速引入各行各業，並融合ＡＩ、物聯網、雲計算、
大數據、ＭＥＣ等技術，賦能全行業數字化，構建全聯接的智能５Ｇ行業專網。（ｃｔ）

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