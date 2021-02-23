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23/02/2021 14:28

【新冠疫苗】首批科興新冠疫苗運抵哥倫比亞後，９０％已投入使用

　　《經濟通通訊社２３日專訊》哥倫比亞衛生部數據顯示，該國３１個省份和地區已經開始為
民眾接種中國科興新冠疫苗。目前，哥倫比亞接收的首批中國科興新冠疫苗已有９０％投入使用
。未來到達哥倫比亞的科興新冠疫苗將在全國範圍內面向一線醫護人員進一步分發接種。
（ｊｔ）

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