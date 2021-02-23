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23/02/2021 09:15

【大國博弈】王毅：港區國安法開啟香港形勢由亂及治重大轉折

　　《經濟通通訊社２３日專訊》國務委員兼外長王毅昨日（２２日）在北京以視頻方式出席聯
合國人權理事會第４６屆會議高級別會議並發表致辭。王毅強調，香港國安法開啟了香港形勢由
亂及治的重大轉折，有利於「一國兩制」實踐行穩致遠，也保護了香港居民，根據基本法所享有
的合法權利和自由。他對香港的未來充滿信心。
　　王毅又稱，中國反對借人權問題干涉別國內政。新疆地區從來就不存在什麼「種族滅絕」「
強迫勞動」和「宗教壓迫」，涉疆問題的本質是反暴恐、反分裂問題。

＊藍韜文籲聯合國派人調查新疆人權狀況＊

　　英國外相藍韜文在會議上就香港及新疆人權問題發言。據《路透》報道，藍韜文形容香港人
的權利及自由，被「有系統地侵犯（Ｓｙｓｔｅｍａｔｉｃａｌｌｙ　Ｖｉｏｌａｔｅｄ）」，
而由中國對港實施的《港區國安法》更遏制港人的自由，要求香港當局舉行自由、公正的立法會
選舉。
　　藍韜文還提及新疆人權問題，表明新疆維族人權現況是「不能接受的（Ｂｅｙｏｎｄ　
ｔｈｅ　ｐａｌｅ）」，又形容中方對新疆維吾爾族人施以大規模、極端的行為，包括酷刑、強
迫勞動和婦女絕育等。他要求聯合國派出聯合國人權事務高級專員巴切萊特，或一位獨立的專家
，調查新疆人權狀況。（ｗｌ）（ｚｚ）

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