【聚焦人幣】１月人行口徑外匯佔款餘額回升至２１﹒１４萬億元

《經濟通通訊社２３日專訊》人民銀行昨晚（２２日）公布，２０２１年１月末外匯佔款餘
額為２１﹒１４萬億元（人民幣．下同），按月回升９１﹒９６億元。２０２０年１２月底，人
行口徑外匯佔款按月減少３２８﹒７億元，曾創２５個月最大單月跌幅。（ｗｌ）
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