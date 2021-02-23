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即市新聞

23/02/2021 09:20

《股林淘金－林家亨》納指調整深，拖累電車股

　　《股林淘金》上周美國的物價數據上升令市場擔憂美國通脹正在升溫，美國昨天（２２日）
的１０年及３０年期債息持續上升，升至一年高位，美股期貨開市之前已經下跌，開市之後美股
道指逐步攀升，收回失地，收市時候道指反升２７點，但納指疲弱繼續下跌，收市錄得３４１點
跌幅。Ｔｅｓｌａ跌幅８﹒５５％，拖累中概電車果蔚來、小鵬及理想下跌７﹒９２％、７％及
６﹒７％，京東集團（０９６１８）的ＡＤＲ股價也跌近２８０元。
　　昨天滬深３００指數跌幅達３﹒１４％，比恆指１﹒０６％跌為多。預計今日（２３日）港
股早段偏軟，但應仍有溫和反彈升幅，但後向視乎Ａ股是否繼續調整。美國電動車昨天跌幅較大
，但預期今天比亞迪（０１２１１）不會出現同樣跌幅，主要原因是比亞迪不僅是純電動的汽車
製造商，它也是一個規模龐大的電池製造商，而且在本星期五（２６日）恆指服務公司的季檢之
中，它有機會納入恆指成分股。在昨天美股電動車雖然全體下跌，但美電池製造商ＱＳ卻能逆市
上升２﹒５％。而且Ｔｅｓｌａ的下跌部分原因是來自股東不滿公司將十多億美元的現金資產投
入Ｂｉｔｃｏｉｎ。故預計比亞迪今日的跌幅僅及美資電動車的一半，若Ａ股今日跌幅收窄，比
亞迪股價有可能跌幅更少。持貨者不宜將比亞迪股份在今日早上過分低價沽售。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有比亞迪股份

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