【人行操作】消息稱人行今進行１００億逆回購，淨投放１００億

《經濟通通訊社２３日專訊》市場消息指，人行今日將進行１００億元人民幣７天期逆回購
操作，為第６６日開展逆回購。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１００億元人幣。
人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|香港政情22/02/2021
【香港政情】夏寶龍定愛國者治港三標準 最急逼是完善選舉制度
|中國故事22/02/2021
《神州經脈》傳中國再打稀土牌 監管規範互聯網貸款 A股急回吐
|香港要聞22/02/2021
【新冠疫苗】林鄭聯同司局長率先接種疫苗 冀發揮示範作用
|財經熱話22/02/2021
【預算前瞻】關焯照：加徵股票印花稅削競爭力 仍有空間「派錢」
|香港要聞22/02/2021
【預算前瞻】莊太量：財赤難「派糖」或有加稅建議 樓市不會減辣
|香港要聞22/02/2021
【預算前瞻】赤字料創廿年新高 疫情下預算案「減糖」勢所必然？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰