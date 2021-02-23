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23/02/2021 09:09

【人行操作】消息稱人行今進行１００億逆回購，淨投放１００億

　　《經濟通通訊社２３日專訊》市場消息指，人行今日將進行１００億元人民幣７天期逆回購
操作，為第６６日開展逆回購。
　　公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１００億元人幣。
　　人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）

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