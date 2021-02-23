【ＦＯＣＵＳ】債息升不停，鮑叔勢「救市場」壓倒「救美元」

【ＦＯＣＵＳ】債息升不停，鮑叔陷兩難。隨著十年期美債收益率周一（２２日）觸及逾

１﹒３８％的一年高位，高歌猛進的納指重挫近２﹒５％，風頭無兩的特斯拉更跌入技術熊市。

市場關注，周二（２３日）起將一連兩日赴國會進行半年一度作證的聯儲掌門，將暗示選擇「救

市場」還是「救美元」，而從鮑叔的往績看，選擇更容易的ＱＥ寬鬆之路恐勢在必行。



＊美債及新興市場債息齊走高＊



從開年的１％樓下級級攀升至最新１﹒３７％，說的正是「全球風險資產定價之錨」十年期

美債收益率；漲勢更凌厲的３０年期美債息率則直逼２﹒１９％。在新興市場，中國、巴西、俄

羅斯、印度、墨西哥等十年期國債息率同節節走高。

息升的直接後果是，中美兩大「神股」－－茅台（滬：６００５１９）、特斯拉，前者連跌

三日挫逾一成，後者較１月歷史高位回吐逾２０％。而緊跟蘋果、亞馬遜、微軟的科技股隔夜跌

勢，港股市場的ＡＴＭＪ－阿里（０９９８８）、騰訊（００７００）、美團

（０３６９０）及京東（０９６１８），早市一度齊走低至少２％。

市場關注，面對債息再次飛升且漸見頑固失控之勢，今日稍後將赴參議院金融委員會作證的

聯儲掌門鮑叔，將對此如何解讀，關鍵是會否暗示某種形式的收益率曲線控制等措施，或會否回

應市場有關加息日程提前的猜測－－簡而言之，即是聯儲將選擇「救市場」還是

「救美元」。



＊三理據暗示續放水勢在必行＊



從鮑叔的往績看，選擇更容易的「救市場」，換言之即繼續印鈔放水恐勢在必行，美匯今早

就繼年初以來再失守９０大關。

何解？理據之一是，聯儲最新會議紀錄及國會匯報明言，「未來一段時間」恐都不會滿足縮

減寬鬆貨幣政策措施的條件，貨幣政策將續為經濟提供「強而有力」支持直至完全復甦。

理據之二是，拜登的１﹒９萬億美元新紓困法案已於眾議院預算委員會過關，倘如預期於下

月中前通過，將推升聯邦總債務至３０萬億美元，財長耶倫已暗示拜登政府支持研究數字美元（

ｄｉｇｉｔａｌ ｄｏｌｌａｒ），及不排除考慮發行１００年期美債。

理據之三是，美國銀行每月投資者調查顯示，全球基金經理報告了自２０１３年以來最低的

現金頭寸（３﹒８％），且只有１３％的人認為創紀錄的股市估值處於泡沫之中。

而回看過往美債息率走升而股市依然蓬勃的歷史（如７０年代滯脹期，標指仍錄年均約７％

名義升幅），股市音樂椅恐仍難停。隨著創紀錄的跨境美元流入中國（１月料達３５０億美元）

，加之中國研允許境內個人每年５萬美元額度內投資境外證券、保險等。一言以蔽之，美元太多

，人民幣料成最大贏家。

