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即市新聞

23/02/2021 10:00

《ＥＴＦ透視－陳承冲》中國經濟今年料續反彈，新經濟重要性凸顯

　　《ＥＴＦ透視》作為去年全球唯一錄得正增長的主要經濟體，中國經濟今年預計將繼續強勢
反彈，而以互聯網、知識經濟、高新技術為代表，以滿足消費者需求為核心的商業模式帶來的「
新經濟」，將在此過程中發揮重要作用。
　　市場人士預計中國今年ＧＤＰ同比增速中值為８﹒３％，受益於海外市場逐步復甦帶來的出
口改善，以及國內消費市場呈現出的迅速增長勢頭。各大電商平台的興起極大地帶動了網上消費
，而對節能減排的追求也顯著帶動了新能源車方面的消費。
　　中國乘用車聯合會的最新數據顯示，１月新能源乘用車批發銷量達到１６﹒８萬輛，同比增
長２９０﹒６％。其中，插電混動銷量２﹒７萬輛，同比增長１７３﹒０％。純電動的批發銷量
１４﹒１萬輛，同比增長３２５﹒８％。
　　而據中國商務大數據監測初步數據顯示，２０２１年網上年貨節啟動以來（１月２０至２月
３日），全國網絡零售額超過５１００億元人民幣，網上餐飲銷售額比去年春節同期增長
４０％。網上餐飲平台年夜飯系列商品銷售額比去年春節同期增長９６％。其中，半成品、特色
年菜、年夜飯分別增長３８０％、１１０％和７０％以上。
　　在背後支撐著新經濟和強大消費力的是人們日益增長的收入和財富。胡潤研究院２月８日發
布的報告顯示，中國６００萬元人民幣資產「富裕家庭」數量首次突破５００萬戶，比上年報告
數據增加１﹒４％；擁有千萬元人民幣資產的「高淨值家庭」數量達到２０２萬戶，比上年增加
２％；擁有億元人民幣資產的「超高淨值家庭」數量達到１３萬戶，比上年增加２﹒４％。
　　我們對中國新經濟形態的發展態勢抱有信心，繼續看好其所涉及的高科技、雲端運算、新能
源汽車等板塊。《未來資產環球投資ＥＴＦ產品專員　陳承冲》

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