《股壇解碼－戴名》美國經濟浴火重生；慕詩（１３０）借貸額急升

《股壇解碼》道指上周再創市內歷史高位（３１６４７點）後收報３１４９４點，但道指上

周五（１９日）結算日全日大部分時間都位於升勢，僅僅最後半小時出現突然下跌的情況，尾市

以３１４９４點微升不足一點收市，走勢耐人尋味。上周五適逢美股期指結算，看走勢短期內會

出現回吐然後才重拾升軌，道指期權新開倉位在３５０００點位置，預期道指今年有望挑戰

３４５００點以上的位置，投資者可待大市稍作回調後再行入市。



＊愈燒愈烈＊



緬甸示威浪潮愈演愈烈，最近更出現示威者死亡事件，場面一發不可收拾，相信短期內是難

以平復，作為新興市場的最新寵兒，緬甸的不穩將為其他急速發展中的新興國家如越南、柬埔寨

這些帶來非常負面的影響，投資者宜暫時遠離亞洲區內各新興市場。



＊嚴防死守＊



網上傳聞中國郵政因受疫情影響而暫停收發黑龍江省的齊齊哈爾昂昂溪區、綏化市、哈爾濱

市的呼蘭區（包括利民開發區）；吉林省的通化市（東昌區，二道江區）、公主嶺市；北京市的

大興區；河北省的石家莊市和邢台市等地居的快遞包裹，如果傳聞屬實，疫情的嚴重性是否受到

外界所低估，而疫情有可能死灰復燃的情況下，各地政府的防疫措施絕對不能鬆懈，稍有不慎而

令到疫情再次爆發將為經濟帶來重大損害。農曆年後建設銀行、交通銀行和北京銀行都相繼以官

方二手房指導價為貸款估值標準，相信二手房的冰河時期已臨，但影子銀行又再會蠢蠢欲動，中

央宜嚴厲堵塞資金流入樓市的各個途徑才能有效平抑房價。



＊行人止步＊



港股上周走勢飄忽，走勢先高後低，但很奇怪在大跌的時候竟然在多個遠期月份出現期權

３６０００點認購證建倉，在跌市出現這情況的話，相信未來將有一段比較明顯的升浪，但要小

心大升之前必有終極一跌，投資者應抱寧可買貴不可買早的策略去入市。牛熊證街貨亦急升至

８５：１５的比例，牛證街貨繼續急升加上圖表形成小雙頂走勢，相信終極一跌很快就會出現，

投資者宜趁大市急跌時挑選優質藍籌股來捕捉升市賺取利潤。



＊股票簡評＊



慕詩國際（００１３０）從事時尚服飾的設計、製造、零售和批發、以及配飾的加工，集團

除了有主線品牌ＭＯＩＳＥＬＬＥ提供女裝服飾外，還有品牌ｍ﹒ｄ﹒ｍ﹒ｓ﹒、

ＧＥＲＭＡＩＮ、ＲＯＳＡＭＵＮＤ ＭＯＩＳＥＬＬＥ，同時亦分銷ＬＡＮＣＡＳＴＥＲ國際

品牌，業務範圍以中、港、澳、台為主。參考去年上半年業績，香港區營收下降５５％，各個品

牌總共有１３間門市再加２個特賣場，但總營業額只有２５３３萬不到，平均一個銷售點半年做

差不多１６８萬生意，一個月平均３０萬不到的銷售，不要說收支平衡，連交租都唔夠；國內地

區表現相對較好，有７％的輕微贈長，可惜增長後的總營業額只有１７３０萬，１４間門市再加

１個特賣場，平均每個銷售點每月做１９萬生意，如此成績真的無話好說；至於澳門、台灣和新

加坡更是乏善可陳。

眾所周知時裝行業的存貨一定要流轉快，隨著每季的潮流和款式改變，過時的款式便難以賣

出，最後成為所謂的死貨，這些都成為慕詩國際的致命傷。對比去年（２０２０年）３月底和９

月底的集團總借貸額出現明顯的急升，升幅更達接近４０％，相反手頭現金卻下跌２０％，在此

消彼長下，慕詩國際的持續經營能力難讓人投下信心一票，加上近日有傳集團即將賣盤，投資者

不妨拭目以待。現階段不宜沾手。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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