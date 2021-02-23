  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/02/2021 08:57

【新冠疫苗】薛永恒：截至今早８時，約３萬人預約接種新冠疫苗

　　《經濟通通訊社２３日專訊》本港新冠疫苗接種計劃展開，優先群組可以登入網站預約，最
快星期五（２６日）接種。創新及科技局長薛永恆表示，截至今早約８時，已有３萬名市民預約
接種新冠疫苗，預計預約系統在今早繁忙時間，會出現另一個使用高峰，網上預約系統設有「排
隊」，呼籲市民耐心等候。

＊疫苗預約系統大擠塞＊

　　薛永恆在電上節目上表示，網上預約系統啟用至今約８小時，反應非常踴躍，在午夜剛啟用
時，已有成千上萬人次進入系統，政府資訊科技總監辦公室很快疏導有關擠塞情況。
　　在凌晨１２時許，網站開始接受預約時一度擠塞，顯示未能登入，或者要等候超過５０分鐘
，其後可以順利登入預約的頁面。

＊當局安排約２００名優先組別人士接種＊

　　首批抵港的內地科興滅活疫苗，共有１００萬劑。政府安排約２００名屬優先組別的人士，
今日到中央圖書館的社區疫苗接種中心，率先接種疫苗，包括醫護人員、安老院舍員工、維持必
要公共服務人員、跨境運輸工作人員等。
　　政府會在全港設立２９間接種中心，首批運作的５間接種中心會提供科興疫苗，其後陸續運
作的２４間則提供復必泰疫苗。（ｃｌ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情22/02/2021
【香港政情】夏寶龍定愛國者治港三標準　最急逼是完善選舉制度
中國故事22/02/2021
《神州經脈》傳中國再打稀土牌　監管規範互聯網貸款　A股急回吐
香港要聞22/02/2021
【新冠疫苗】林鄭聯同司局長率先接種疫苗 冀發揮示範作用
財經熱話22/02/2021
【預算前瞻】關焯照：加徵股票印花稅削競爭力　仍有空間「派錢」
香港要聞22/02/2021
【預算前瞻】莊太量：財赤難「派糖」或有加稅建議 樓市不會減辣
香港要聞22/02/2021
【預算前瞻】赤字料創廿年新高 疫情下預算案「減糖」勢所必然？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>