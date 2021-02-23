【新冠疫苗】薛永恒：截至今早８時，約３萬人預約接種新冠疫苗

《經濟通通訊社２３日專訊》本港新冠疫苗接種計劃展開，優先群組可以登入網站預約，最

快星期五（２６日）接種。創新及科技局長薛永恆表示，截至今早約８時，已有３萬名市民預約

接種新冠疫苗，預計預約系統在今早繁忙時間，會出現另一個使用高峰，網上預約系統設有「排

隊」，呼籲市民耐心等候。



＊疫苗預約系統大擠塞＊



薛永恆在電上節目上表示，網上預約系統啟用至今約８小時，反應非常踴躍，在午夜剛啟用

時，已有成千上萬人次進入系統，政府資訊科技總監辦公室很快疏導有關擠塞情況。

在凌晨１２時許，網站開始接受預約時一度擠塞，顯示未能登入，或者要等候超過５０分鐘

，其後可以順利登入預約的頁面。



＊當局安排約２００名優先組別人士接種＊



首批抵港的內地科興滅活疫苗，共有１００萬劑。政府安排約２００名屬優先組別的人士，

今日到中央圖書館的社區疫苗接種中心，率先接種疫苗，包括醫護人員、安老院舍員工、維持必

要公共服務人員、跨境運輸工作人員等。

政府會在全港設立２９間接種中心，首批運作的５間接種中心會提供科興疫苗，其後陸續運

作的２４間則提供復必泰疫苗。（ｃｌ）

