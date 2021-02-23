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23/02/2021 09:23

【香港政情】選舉制度改革，傳或增功能界別取代超級區議會

　　《經濟通通訊社２３日專訊》港澳辦主任夏寶龍昨日（２２日）發表講話，為「愛國者治港
」原則定調，預計北京將趁下月全國「兩會」大幅改革香港選舉制度。《香港０１》引述消息報
道，目前政圈揣測最少存在５－６個潛在方案，除了極可能的增設權威機構審核參選者是否符合
「愛國者」標準外，還會大幅度改動立法會功能界別，包括增加數個新界別議席，以取代擬取消
的區議會（第二）功能界別（俗稱超級區議會）５個議席。
　　消息透露，北京很可能在現行選舉中增設權威機構，「評核」參選人是否符合「愛國者」標
準，不符者將失去「入閘」參選的機會，而所涉及範圍十分廣泛，涵蓋各級選舉，

＊改組選委會，減區議會選委＊

　　消息指，北京亦考慮改組選委會，減少區議會選委，增加政協議席。政協組別現時在選委會
佔５１席，有傳可能多增約１００席，令由中央任命的政協，在選委會內大增影響力。部分專業
組別的選民結構或會擴大，有可能「開閘」讓更多地區社團符合資格投票。
　　同時，有意見指人大常委會可指令特區政府變革直選模式，將立法會選區拆小成１８區或
２０區等，以「雙議席單票制」方式選舉，這樣民主派每區最多只能取下一席，即在直選中最多
只能奪得一半議席。不過，有關方案的變動太大，技術性複雜，未必趕及今年９月落實，而且會
牽動建制派內的細黨的利益，相信北京會採取審慎態度。

＊區議會（一）選民加入大量社區服務人士＊

　　消息指，北京很大機會取消超區席位，而原有席位可能由全新的功能界別補上，又指該等新
界別議席將以變相協商的方式產生。另傳北京正考慮改變區議員互選產生的區議會（第一）界別
選民組成方式，加入一批「社區服務者」，以確保議席更大機會落入建制派手上。
（ｃｌ）（ｚｚ）

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