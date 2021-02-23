【新冠疫苗】傳復星ＢｉｏＮＴｅｃｈ疫苗最快周四抵港

《經濟通通訊社２３日專訊》消息透露，本港第二款新冠疫苗即首批１００萬劑

ＢｉｏＮＴｅｃｈ疫苗「復必泰」最快周四（２５日）運抵香港。

國泰航空（００２９３）上周負責運送科興疫苗抵港，預料國泰也會負責「復必泰」運送至

港的工作。（ｃｌ）

