【新冠疫苗】傳復星ＢｉｏＮＴｅｃｈ疫苗最快周四抵港

《經濟通通訊社２３日專訊》消息透露，本港第二款新冠疫苗即首批１００萬劑
ＢｉｏＮＴｅｃｈ疫苗「復必泰」最快周四（２５日）運抵香港。
國泰航空（００２９３）上周負責運送科興疫苗抵港，預料國泰也會負責「復必泰」運送至
港的工作。（ｃｌ）
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