【國安立法】曾國衞下午晤傳媒，料公布區議員宣誓具體安排

《經濟通通訊社２３日專訊》各界均有聲音建議政府修例規範區議員宣誓安排，政制及內地

事務局局長曾國衞將於今日下午４時召開記者會，料公布修例訂明區議員宣誓擁護基本法及效忠

香港特區的要求、安排及違誓後果。政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光和律政司副法律草擬專

員彭士印亦將出席記者會。



＊違者ＤＱ後５年內不得參選＊



局方將公布《２０２１年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》。據了解，條例草案

建議修訂《宣誓及聲明條例》、《立法會條例》、《區議會條例》等，以完善宣誓安排及違反誓

言的處理機制和法律後果。條例草案建議除《基本法》１０４條下包含的公職人員之外，區議員

都必須宣誓。如因宣誓無效、違反誓言、或不符合「擁護《基本法》、效忠香港特區」的法定要

求和條件而被取消就任資格，５年內不得參選。



＊宣誓後違反誓言將停職＊



至於有關宣誓的規範，包括清楚界定「擁護《基本法》、效忠香港特區」的準則；在法例中

加入具體宣誓要求，例如要真誠、莊重地宣誓，必須準確；完整地宣讀法定誓言等；監誓人劃一

由行政長官或其授權的人擔任；及如有議員在宣誓後違反誓言，草案建議由律政司司長提出法律

程序處理，期間議員要暫停職務，直至法庭有裁決。

繼要求公務員宣誓及簽署聲明後，政府為落實《基本法》、《香港國安法》的規定及全國人

大常委會就《基本法》第１０４條的解釋和有關立法會議員資格問題的決定，並參照相關的本地

法庭判決，政府將修訂《宣誓及聲明條例》和《立法會條例》等本地法例，早前透露正草擬修例

要求公職人員，包括區議員宣誓，並盡快提交立法會審議。（ｈｙ）

