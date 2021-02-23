【香港政情】譚惠珠：愛國者標準無收窄，僅增進香港權力核心標準

《經濟通通訊社２３日專訊》港澳辦主任夏寶龍昨日（２２日）表示，愛國者治港是一國兩

制方針的核心要義，香港的管治權及政權必須掌握在愛國者手中。基本法委員會副主任譚惠珠指

，有關講話的愛國者標準沒有收窄，只是增加了進入香港權力核心的標準。

譚惠珠在電台節目表示，以往政改時有「五步曲」，其中包括由中央同意作修改，最後由中

央批准或備案，因此提出中央在修改選舉制度有主導權是有根據。

不過，她指今年立法會的情況與以往有別，現時議員人數不足全體議員的三分二，「五步曲

」的第三步曲無法進行，認為唯一方法是透過人大常委會利用憲法權力，設定香港特區的制度。

對於不待下屆立法會啟動五步曲，她相信是因為今年有機會舉行選舉。



＊葉國謙：無法預計人大會議會否處理＊



港區人大代表、行政會議成員葉國謙在電台節目表示，現時的選舉制度一定要改變，例如行

政長官選舉委員會中，政界有百多個議席屬於區議員，相信今屆一定落入「攬炒派」手上，現時

要進行有關選舉制度的改變，他又認為修改《基本法》附件一的內容，正正有中央的角色存在。

葉國謙強調，中央允許不同政見，但要出於善意批評，不可以由推翻國家的角度出發。如果

有人挑空說自己愛國，但不愛共產黨領導推行多黨合作制下的中國，就不算是愛國者。

他又表示，無法預計即將舉行的人大會議會否處理完善選舉制度的問題，去年的人大會議作

出港區國安法的決定，按過往的做法，相信會有這個發展。（ｓｌ）

