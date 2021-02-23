《國企紅籌》中國太保（０２６０１）１月保險收入按年增８％

《經濟通通訊社２３日專訊》中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）公布，兩間子

公司於１月累計原保險業務收入約７５１﹒７億元人民幣，比去年同期原保險業務收入約

６９６﹒１７億元升約７﹒９８％。

該集團指，子公司中國太平洋人壽保險和中國太平洋財產保險於１月累計原保險業務收入分

別為５６５﹒２２億元和１８６﹒４８億元人民幣，分別按年增約８﹒７９％和５﹒５７％。（

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