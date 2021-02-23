【企業盈喜】新龍移動（０１３６２）料全年虧轉盈最少８００萬元

《經濟通通訊社２３日專訊》新龍移動（０１３６２）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度純利不少於８００萬元，而２０１９年度虧損約５００萬元。
該集團指，業績虧轉盈主因積極調整其銷售策略，以擴闊產品系列與及銷售渠道，因此去年
下半年銷售收入顯著上升。
該集團將於３月內公布業績。（ｗｈ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|香港政情22/02/2021
【香港政情】夏寶龍定愛國者治港三標準 最急逼是完善選舉制度
|中國故事22/02/2021
《神州經脈》傳中國再打稀土牌 監管規範互聯網貸款 A股急回吐
|香港要聞22/02/2021
【新冠疫苗】林鄭聯同司局長率先接種疫苗 冀發揮示範作用
|財經熱話22/02/2021
【預算前瞻】關焯照：加徵股票印花稅削競爭力 仍有空間「派錢」
|香港要聞22/02/2021
【預算前瞻】莊太量：財赤難「派糖」或有加稅建議 樓市不會減辣
|香港要聞22/02/2021
【預算前瞻】赤字料創廿年新高 疫情下預算案「減糖」勢所必然？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰