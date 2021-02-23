【企業盈喜】新龍移動（０１３６２）料全年虧轉盈最少８００萬元

《經濟通通訊社２３日專訊》新龍移動（０１３６２）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度純利不少於８００萬元，而２０１９年度虧損約５００萬元。

該集團指，業績虧轉盈主因積極調整其銷售策略，以擴闊產品系列與及銷售渠道，因此去年

下半年銷售收入顯著上升。

該集團將於３月內公布業績。（ｗｈ）

