【企業盈警】ＨＫＥ（０１７２６）料全年純利跌９５％

《經濟通通訊社２３日專訊》ＨＫＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（０１７２６）公布，預期截至去

年１２月３１日止中期純利按年減少約９５％至約３萬新加坡元。

該集團指，純利減少主因新加坡政府於去年４月７日至６月１日實施阻斷措施，以對抗新型

冠狀病毒在當地傳播。雖然該集團大部分項目已於緊隨阻斷措施期間結束後重啟，惟阻斷措施期

間後所產生額外營運成本導致其項目整體利潤率降低。

該集團預期於本月２５日或前後公布業績。（ｗｈ）

