《經濟通通訊社２３日專訊》ＨＫＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（０１７２６）公布，預期截至去
年１２月３１日止中期純利按年減少約９５％至約３萬新加坡元。
該集團指，純利減少主因新加坡政府於去年４月７日至６月１日實施阻斷措施，以對抗新型
冠狀病毒在當地傳播。雖然該集團大部分項目已於緊隨阻斷措施期間結束後重啟，惟阻斷措施期
間後所產生額外營運成本導致其項目整體利潤率降低。
該集團預期於本月２５日或前後公布業績。（ｗｈ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
23/02/2021 07:52
【企業盈警】ＨＫＥ（０１７２６）料全年純利跌９５％
《經濟通通訊社２３日專訊》ＨＫＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（０１７２６）公布，預期截至去
年１２月３１日止中期純利按年減少約９５％至約３萬新加坡元。
該集團指，純利減少主因新加坡政府於去年４月７日至６月１日實施阻斷措施，以對抗新型
冠狀病毒在當地傳播。雖然該集團大部分項目已於緊隨阻斷措施期間結束後重啟，惟阻斷措施期
間後所產生額外營運成本導致其項目整體利潤率降低。
該集團預期於本月２５日或前後公布業績。（ｗｈ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|香港政情22/02/2021
【香港政情】夏寶龍定愛國者治港三標準 最急逼是完善選舉制度
|中國故事22/02/2021
《神州經脈》傳中國再打稀土牌 監管規範互聯網貸款 A股急回吐
|香港要聞22/02/2021
【新冠疫苗】林鄭聯同司局長率先接種疫苗 冀發揮示範作用
|財經熱話22/02/2021
【預算前瞻】關焯照：加徵股票印花稅削競爭力 仍有空間「派錢」
|香港要聞22/02/2021
【預算前瞻】莊太量：財赤難「派糖」或有加稅建議 樓市不會減辣
|香港要聞22/02/2021
【預算前瞻】赤字料創廿年新高 疫情下預算案「減糖」勢所必然？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰