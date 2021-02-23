【企業盈警】德泰新能源（５５９）料中期多蝕至最高３１００萬元

《經濟通通訊社２３日專訊》德泰新能源（００５５９）公布，預期截至去年１２月３１日

止中期虧損介乎２１００萬至３１００萬元，２０１９年度同期虧損約４０９萬元。

該集團指，虧損淨額增加主因應收貸款減值虧損增加約３００萬元、不存在出售附屬公司所

得收益約８００萬元，以及應收貸款減值虧損令利益收入減少，從而導致毛利降低。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

