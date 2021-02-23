【北水炒Ｄ乜】北水淨流入７５億人幣，買中移動港交所沽美團騰訊

《經濟通通訊社２３日專訊》美國債息持續走高下，港股昨日（２２日）高開低走，科技指

數急插。恆指裂口高開４２６點後升幅收窄，未能企穩３１０００點水平，上午曾僅升２０點。

中資電訊股續造好，不過科技股向下，港股午後受壓，曾急跌３４６點，低見３０２９８；收報

３０３１９，跌３２４點或１﹒１％。

按額度計算，北水全日淨流入７５億元人民幣，增加２０﹒６％。北水淨買入最多的個股依

次是中國移動（００９４１）、香港交易所（００３８８）、思摩爾國際（０６９６９）；淨賣

出最多的依次是美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、保利協鑫能源（０３８００）

。

主板成交３０２５﹒８８億元增加１９﹒５％。其中港股通成交９０３﹒４億元，佔總成交

２９﹒９％。



＊中移動獲北水追捧，淨流入逾１２億元＊



２０２１年世界移動通信大會（ＭＷＣ）明日於上海揭幕，中移動升３﹒５３％報

５５﹒６５元，北水淨買入１２﹒４億元。

港交所創新高後倒跌０﹒７９％報５６２﹒５元，北水淨買入５﹒９億元。

思摩爾國際升２﹒１８％報７２﹒５５元，北水淨買入５﹒２億元。

科技股昨日（２２日）捱沽，美團跌５﹒５２％報４００﹒２元，北水淨賣出９﹒３億元。





表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

中國移動 （００９４１） １２﹒４２

香港交易所 （００３８８） ５﹒８７

思摩爾國際 （０６９６９） ５﹒１９

中國海洋石油 （００８８３） ５﹒０７

中糧家佳康 （０１６１０） １﹒６１



淨沽出最多港股：

美團 （０３６９０） －９﹒２８

騰訊控股 （００７００） －７﹒９７

保利協鑫能源 （０３８００） －３﹒８７

紫金礦業 （０２８９９） －３﹒５１

藥明生物 （０２２６９） －２﹒５８

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（ｃａ）

