《日入而息》匯控業績勝預期恢復派息，四區議員修例後料被ＤＱ

《今天重點》﹡匯控（００００５）去年列帳基準稅前盈利跌３４％，派息１５美仙；匯控

去年經調整稅前盈利１２１﹒５億美元，跌４５％；去年列帳基準收入按年

減少１０％，淨息差１﹒３２％；去年預期信貸損失及其他信貸減值準備升

至８８億美元；香港業務去年列帳基準稅前利潤８２﹒０７億美元；今年不

會按季度派息，中期業績時考慮派息一次；去年亞洲區列帳基準稅前利潤按

年跌３０﹒５％

﹡恆生（０００１１）去年少賺３３％至１６７億遜預期，派第四次中期息

２﹒８元；恆生去年淨利息收益率降至１﹒７３％，撥備增加４９％；恆生

平均股東權益回報率跌至９﹒６％，成本效益比率為３６﹒６％

﹡曾國衞稱區議員須宣誓，倘違誓被ＤＱ５年內不得參選；修例通過後，岑敖

暉等４名區議員料被ＤＱ；政府解釋擁護基本法效忠特區提述，設正負面清

單

﹡本港放寬限聚令至４人，明日起生效

﹡全國兩會下周如期召開，專家料今年不設ＧＤＰ目標



《即日市況》﹡舊經濟股發威，港股先低後高收升３１２點報３０６３２點



《深滬股市》﹡尾市急回頭滬指收跌０﹒２％，權重板塊穩盤個股普跌



《美元匯價》﹡美元受壓，續關注歐元１﹒２２阻力；歐元最新報１﹒２１４９╱５２，日

圓最新報１０５﹒２８╱２９



《公司業績》﹡匯控（００００５）去年列帳基準稅前盈利跌３４％，派息１５美仙；匯控

去年經調整稅前盈利１２１﹒５億美元，跌４５％；去年列帳基準收入按年

減少１０％，淨息差１﹒３２％；去年預期信貸損失及其他信貸減值準備升

至８８億美元；香港業務去年列帳基準稅前利潤８２﹒０７億美元；今年不

會按季度派息，中期業績時考慮派息一次；去年亞洲區列帳基準稅前利潤按

年跌３０﹒５％

﹡恆生（０００１１）去年少賺３３％至１６７億遜預期，派第四次中期息

２﹒８元；恆生去年淨利息收益率降至１﹒７３％，撥備增加４９％；恆生

平均股東權益回報率跌至９﹒６％，成本效益比率為３６﹒６％

﹡澳博（００８８０）去年盈轉虧蝕３０﹒２５億元，不派息

﹡奧思集團（０１１６１）延遲刊發全年業績及寄發年報

﹡數碼通（００３１５）中期純利升０﹒４％至２﹒７億元，派中期息

１４﹒５仙



《公司資訊》﹡匯控（００００５）史美倫將於５月股東周年大會後退任董事；平均有形股

本回報率中期目標定於１０％或以上；明年起計劃將目標派付比率定於

４０％至５５％；匯控ＣＦＯ表示擬將逾半資本分配至亞洲區；外電表示匯

豐美國加拿大財富及個人銀行業務主管Ｓａｎｃｈｅｚ離職；未來５年投資

逾３５億美元於亞洲財富管理業務；匯控料今年淨息差續穩定並為淨利息收

入提供支持

﹡恆生銀行（０００１１）派息需考慮一籃子因素，料淨息差將在窄幅徘徊

﹡安樂工程（０１９７７）於英國設立首個據點，進軍歐洲市場

﹡希望教育（０１７６５）擬發換股債及折讓近一成配股，共籌約４６億元

﹡快手（０１０２４）關聯企業成立廣告公司，業務涵蓋電腦動畫設計

﹡佰悅（０８５４５）集團主席李偉強於禁售期內出售公司６０００萬股普通

股

﹡昭衍新藥（０６１２７）上限１５１元定價，傳凍資１８４０億元

﹡睿見教育（０６０６８）收購惠州市惠陽小學７０％舉辦者權益，涉

１﹒３１億元人民幣

﹡中國再保險（０１５０８）子公司１月份原保費收入按年跌１６％

﹡澳能建設（０１１８３）中標澳門工程項目，涉資４３３５﹒８萬元

﹡高山企業（００６１６）委任紅日資本為獨立財務顧問

﹡新創建（００６５９）簽署今年首筆１０億元可持續發展表現掛勾貸款

﹡新華通訊頻媒（００３０９）上月底向包括前聯席主席等四人發出傳訊令狀

﹡中梁控股（０２７７２）接獲恆生銀行附帶特定履約契諾的信貸函件

﹡三生製藥（０１５３０）重組長效紅細胞生成刺激蛋白注射液完成臨床ＩＩ

期入組



《國企紅籌》﹡中電信（００７２８）１月移動用戶淨增１５３萬，５Ｇ上客量淨增

１０６７萬

﹡粵運交通（０３３９９）撤回建議Ａ股發行的申請



《神州民企》﹡環球智能（００３９５）上市委員會維持除牌決定，公司擬提出覆核

﹡比亞迪（０１２１１）公布「柔性屏用折疊裝置和移動終端」發明專利

﹡中芯（００９８１）京城一期項目擬２０２４年完工，月產１０萬片１２英

寸晶圓

﹡山東墨龍（００５６８）轉讓２﹒３６億股公司Ａ股股份予墨龍控股

﹡威訊控股（０１０８７）確認附屬公司應收貸款減值９４０萬元



《中國要聞》﹡全國兩會下周如期召開，專家料今年不設ＧＤＰ目標

﹡統計局表示１月各線城市樓價環比漲幅均擴大

﹡測算表示１月７０大中城市房價指數同環比漲幅均擴大

﹡國資委表示「十三五」期間央企海外利潤近６０００億元；「十四五」期間

高質發展，攻克關鍵核心技術；今年央企目標淨利增速要高於國民經濟增速

；加大軍工、新基建等投入，補產業供應鏈短板；將召開防範地方國企債券

違約風險專題會議

﹡上海發布房地產貸款集中度通知，未上浮監管指標上限

﹡人行１００億逆回購利率持平，淨投放１００億

﹡參考價「立竿見影」，深二手樓買賣減八成經紀無生意

﹡華夏幸福兩期境內中票持有人將於下月１５日召開會議

﹡１月人行口徑外匯佔款餘額回升至２１﹒１４萬億元

﹡中金公司表示數字貨幣對金融行業的影響正在發生

﹡騰訊微眾銀行、螞蟻網商銀行據報參與數字人幣試點

﹡華為表示去年業績料基本達預期，未來將抓緊數智化機會

﹡中證協表示去年行業淨利同比增２８％，收入升二成四



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒２％，報１６４４３點



《其他消息》﹡林鄭稱中央出手處理政制，令一國兩制貫徹落實

﹡梁家傑稱中央冀以可操控方式包裝實質委任的選舉制度

﹡選舉制度改革，傳或增功能界別取代超級區議會

﹡譚惠珠稱愛國者標準無收窄，僅增進香港權力核心標準

﹡曾國衞稱區議員須宣誓，倘違誓被ＤＱ５年內不得參選；修例通過後，岑敖

暉等４名區議員料被ＤＱ

﹡政府解釋擁護基本法效忠特區提述，設正負面清單

﹡證監會上季扭虧賺２﹒７億元，持牌機構按年微升１﹒２％

﹡穆迪料本港今年經濟增長４﹒９％，或至第三季才通關

﹡利嘉閣料整體樓價有一成升幅，豪宅將帶動市價

﹡香港連續１１年蟬聯全球房價最難負擔城市

﹡滬股通額度全日淨流入３４億，陸股通淨流入６﹒５億元；台股收升

０﹒２％，報１６４４３點

﹡英政府今起開放手機應用程式申請ＢＮＯ簽證

﹡ＭＳＣＩ將與微軟合作推出投資解決方案服務

﹡深股通額度全日流走１﹒６億元；滬股通額度全日淨流入３４億，陸股通淨

流入６﹒５億元

﹡金管局表示阿聯酋央行及人行數研所加入數碼貨幣項目研究；金管局及阿聯

酋央行加強金融科技合作



《大國博弈》﹡王毅稱港區國安法開啟香港形勢由亂及治重大轉折

﹡世貿將成立「專家組」，審理產地來源標記爭端

﹡加國通過涉疆動議，中國外交部堅決反對並提嚴正交涉

﹡傳美國駐世貿代表團將延續視香港出口為中國製造決定

﹡日企駐華員工間諜罪刑滿出獄，正準備回國



《移動大會》﹡ＧＳＭＡ表示今年底５Ｇ網絡將覆蓋全球五分之一人口

﹡ＭＷＣ上海展開幕，中興通訊發布多個最新產品和方案

﹡工信部表示中國在５Ｇ網絡建設上已投入逾２６００億元；工信部劉烈宏就

全球通信產業發展提出三點倡議

﹡中移動楊杰稱推動數智化轉型落地，實現五突破

﹡世界移動大會今起舉辦，報告指中國５Ｇ連接料超８億

﹡高通孟樸稱期待５Ｇ毫米波在北京冬奧會大展拳腳

﹡華為胡厚崑稱華為去年經營穩健，收入和盈利略有增長



《新冠肺炎》﹡本港新增１２宗確診３宗源頭不明，花墟員工初步確診

﹡本港放寬限聚令至４人，明日起生效

﹡截至４時７萬人網上登記，未來兩周疫苗接種預約額滿

﹡選舉事務處文書主任確診，九展１３樓辦公室關閉消毒

﹡內地入境澳門人士今日起毋須隔離

﹡林鄭稱接種後無不良反應，網上預約至９時逾４萬人

﹡首批科興新冠疫苗運抵哥倫比亞後，９０％已投入使用

﹡泰國批准科興新冠疫苗緊急使用，授權有效期為一年

﹡國藥集團表示新冠重組蛋白疫苗即將進行臨床測試

﹡港府向私家醫生講解接種安排，「復必泰」料本周抵港

﹡傳復星ＢｉｏＮＴｅｃｈ疫苗最快周四抵港

﹡聶德權稱截至今日中午，約６萬人已預約接種疫苗；網上系統錯誤開放時段

，部分市民需重新預約

﹡私家醫生最快下周二或三為市民接種新冠疫苗

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