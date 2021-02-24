《華爾街內望》鮑威爾重申寬鬆立場，道指標指跌轉升，納指微跌

《經濟通通訊社２４日專訊》美債息持續走高，美股周二（２３日）初段受壓下挫，不過及

後鮑威爾重申寬鬆立場後，跌幅大幅收窄，道指及標指收市由跌轉升，納指微跌。

道指升１５點或０﹒０５％，報３１５３７點，早段曾低見３１１５８點。標指升４點或０

﹒１３％，報３８８１點，早段曾低見３８０５點。納指跌６７點或０﹒５％，報１３４６５點

，早段曾低見１３００３點，跌幅近４％。

聯儲局主席鮑威爾最新淡化寬鬆貨幣政策有可能，或已初見端倪的經濟繁榮中，推高通脹並

帶來金融風險的說法，重申寬鬆貨幣政策將在一段時間內保持不變。

鮑威爾在參議院金融委員會有關經濟狀況的聽證會上又指，經濟復甦仍然不均衡且遠未完成

，近期股市上漲亦皆因市場對疫後經濟反彈有信心。

板塊方面，非必需消費股、科技股跌幅最大。個股方面，特斯拉跌２﹒２％，股價低於上年

低水平，主要受累科技股遭拋售，以及比特幣下跌。

比特幣急挫１２％，加密貨幣礦廠Ｒｉｏｔ Ｂｌｏｃｋｃｈａｉｎ、Ｍａｒａｔｈｏｎ

Ｐａｔｅｎｔ分別跌２４﹒６％和２３％，比特幣銀行Ｓｉｌｖｅｒｇａｔｅ Ｃａｐｉｔａｌ

跌２０﹒１％。

家品零售商家得寶（Ｈｏｍｅ Ｄｅｐｏｔ）季度收益勝預期，不過市場懷疑疫情封鎖措施

推動的銷售在未來能否持續，收跌３﹒１％。競爭對手勞氏（Ｌｏｗｅ’ｓ）亦快將公布業績，

收跌２﹒１８％。

十年期國債收益率跌１﹒４個基點至１﹒３５５１％，而在鮑威爾發表證詞前曾高見

１﹒３８９％。（ａｌ）

