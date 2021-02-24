《缸邊隨筆－石鏡泉》輪流轉

《缸邊隨筆》經常聽到：債息、股災、板塊輪動，今天（２４日）就談談這三樣。



不少投資者認為債息一升就會有股災。不一定，要看：



（１）息升多少，息升多速



如果升少，速慢，則市場會慢慢調節，有回調、整固，但不易成災。



（２）市場有幾多沽空或長倉盤



市場如沽空盤相當，即是有貨者已做對沖，就算市跌也不易出現戲院失火，人踩人的慘劇。

但如果沽空盤不足，可能反映投資者過度心紅，一旦反艇就無足夠保險去抗災。看迄至

２９╱１╱２０２１（已是最新）的標普５００沽空比例，是１﹒５％與２０００年科網爆破時

的沽空比率相若，結果是一反艇，２０００年便有股災。



沽空比例少，只是有乾柴，還要有個火種。



美歐央行知道在這情況下，一定要消滅火種於微小狀態，不讓其燎原。前晚歐美央行和財長

頭頭均出來講話，話會泵水滅火，結果德、美１０年債息立下。但這個火種是否易滅？自

２０２０年３月起，美１０年債息（反映環球債息）已在上升，而且已升抵至個關鍵位，如一旦

升穿１﹒５厘，後果嚴重，此點昨文（２３日）已提及。



＊油價進入上升周期＊



這個口水Ｔａｌｋ Ｔａｌｋ，能否淹滅這個「火種」？相信難，ＪＰ摩根的Ｍａｒｋｏ

Ｋｏｌａｎｏｖｉｃ提出，一個大型的商品上升周期啟始了。一個１２年升、１２年跌油市周期

，油價自２００９年一跌，至今已屆１２年，油價會轉而上升了。甚麼原因啟動這個油價或商品

價上升周期？ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ列出了１２個原因，不用一一翻譯過來，以免失真。基本上是

：疫去經濟醒，錢多貨價升，（美）元弱孕通脹，美搞基建，新能源車盛，有關商品價必升。



油價會升的另一原因是，自２００９年油價冧起，市場對石油類的投資，資金分配就是減、

減、減，今時少到幾多？



ＪＰ摩根計出條數是，市場沽空石油類資產與標普５００的對比是４：１。就算在未來數月

，沒有市場大波動，這批沽空了石油類資產者，要慢慢減倉、補倉以至冚倉（如果石油價升得又

多又速的話）。這些減倉、補倉、冧倉錢從何而來？會由股票市場而來。



此即是謂，只要油價續高企，石油類資產被看好，之前自石油類資產轉了去買股的資金，會

回流石油資產市場，此即股市會受到沽售壓力，而如果美股投資者沽空比率不足，未有足夠保險

避難空間，市下跌上來，基於人踩人下，市跌將速。



這個市跌的火種，不一定是債息升，而是由板塊輪動，即由股市資產回流石油資產所致，如

是則歐美央行、財長之口，又怎能Ｔａｌｋ到投資者不去作板塊輪動？



幾時會出現這個輪動？ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ話是３月。當然，３月是開波日，幾時到中場，

以至到踢入龍門，不知。



汝曾被ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ警告，如何之處，自決。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

