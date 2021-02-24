【預算迴響】加印花稅港股難競爭，溫鋼城：港交所待撈底

《經濟通通訊社記者吳藹林２４日專訊》財政司司長陳茂波公布財政預算案，決定提交法案
調整股票印花稅稅率，由現時買賣雙方按交易金額各付０﹒１％，提高至０﹒１３％，增幅高達
三成。傲揚集團基金經理溫鋼城對《經濟通通訊社》表示，對加稅決定心感無奈，直斥加稅不智
，現時環球市場的趨勢是減稅或零稅率，港股「不減反加」，有可能減弱對資金的吸引力，投資
者減少港股的持倉比例，以致港股市場跑輸環球。
本港股票轉讓時，買賣雙方均須分別繳納每宗交易金額股票印花稅（不足一元亦作一元計）
，稅率將由０﹒１％提高至０﹒１３％，惟結構性產品，包括衍生權證、牛熊證、界內證、債券
、交易所買賣基金、槓桿及反向產品等不用繳交。這是港府自１９９３年以來首次提高股票交易
印花稅，「加稅」消息公布，導致港交所（００３８８）股價創下五年多以來的最大跌幅，恆指
一度跌逾１０００點。港交所表示，對提高股票印花稅的決定感到失望，但認同徵稅是政府收入
的來源。
據報，現時股票印花稅為庫房帶來每年帶來５００億元稅收，印花稅將由今年８月１日起上
調，預計為下財年額外增加８０億元收入。
＊加稅或增加證券公司經營壓力＊
溫鋼城指出，現時港股並非「黃帝女唔休嫁」，未來對資金的吸引力，仍需視乎恆指公司如
何調整指數及科網股走勢等。而證券公司亦是表面風光，行業本身競爭激烈，過往有不少證券公
司主動交還牌照，暗示加稅決定可能增加證券公司經營壓力。
事實上，本港股票印花費提高後，不要說被沒有徵收（或全面退回）股票印花稅的美國、日
本、新加坡比下去，比對中國內地稅率只有０﹒１％，港股稅率較高，吸引力亦下降。
＊港交所可撈底，上望６００元＊
今午公布業績的港交所，去年度純利按年升２２﹒５％，股價仍不敵加稅消息衝擊，曾插逾
１２％穿５００元關。溫鋼城表示，「牛市」人人有賺，加稅可能影響不大，但若熊市來臨，加
上稅率的考量，港股市場可能「死多兩錢」。港交所去年業績符合預期，另外推舉一位外國人歐
冠昇為行政總裁，市場對其和中央的關係仍存疑問，惟經今日急跌，他認為港交所已值得入手，
受惠多隻中資股在港上市，建議投資者４７５元至５００元分段入市，中線上觀望６００元，亦
可長線持有。
至於港股方面，他認為已反映所有稅的利淡因素，恆指短線支持位於２９５００點，阻力位
３１０００點。
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